Visita América al Timbers de Portland

CIUDAD DE MÉXICO.- En el América aún hay heridas abiertas por aquel juego ante el Olimpia de Honduras, donde varios jugadores salieron lesionados, lastimados, heridos.

Pero Santiago Solari, técnico de las Águilas, quiere aclarar que ese juego y las circunstancias que se presentaron no lo han desanimado a participar en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Las Águilas se enfrentarán contra el Timbers de Portland con el mismo ánimo que tuvieron al principio, pero aclara, si antes hubo declaraciones fuertes, fue para mejorar. "No es molestia, es una realidad, no fueron quejas... Pagamos un peaje muy alto con el Olimpia, por lo que sucedió, por la violencia y la falta de coto ante la violencia. Hay un jugador fracturado [Jesús López] y Sebastián Córdova aún no puede regresar, el único que ha vuelto es [Nicolás] Benedetti y pudieron quedar fuera otros. Todos queremos que el deporte se juegue de la manera más limpia posible, y esa igualdad es para bien".

Así que América tomará en serio el juego ante el Timbers de Portland. "Cada rival es distinto, cambias las condiciones, ahora venimos muy al norte, en un clima que está bien, aunque el campo es sintético. Portland propone otro tipo de futbol".