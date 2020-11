Visita hoy ADSL femenil a Xolos

Luego de dos semanas de inactividad por la fecha FIFA que tuvo la Liga MX Femenil, el equipo del Atlético de San Luis regresa a la actividad este día, cuando visite al conjunto de las Xolas de Tijuana, en busca de su primera victoria como visitante en este Torneo Apertura Guardianes 2020.

A pesar de que no tuvieron actividad formal, el equipo que dirige el técnico Rigoberto Esparza trabajo intensamente con el equipo, en busca de mejorar cada uno de los aspectos en los que han estado fallando en los juegos por lo que espera una mejor actuación de sus pupilas ante el conjunto fronterizo, que no será ningún flan.

A pesar de que el cuadro que dirige Frankie Oviedo se encuentra en el último lugar de la tabla general, con solo tres puntos, el cuadro de Tijuana no será un rival fácil para las potosinas, ya que tienen un buen plantel, que ha tenido buenos partidos, pero a suerte no las ha acompañado, ya que hasta el momento el equipo de las Xolas solo han alcanzado tres empates y de locales no han ganado, es por ello que serán un rival muy peligroso para las tuneras.

En su último partido, el cuadro de Tijuana de local logró un empate sin anotaciones con las Pumas de la UNAM, mientras que el cuadro del Atlético de San Luis en su último duelo, empató a 2 con el cuadro de las Chivas Rayadas del Guadalajara en el estadio Alfonso Lastras.

Atlético de San Luis se encuentra a 11 puntos del último lugar que otorga boletos para liguilla, por lo que necesita sumar de tres unidades, si es que no quiere seguir los pasos de su hermano mayor, que se quedó fuera del repechaje y en el último lugar de la tabla.