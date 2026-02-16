Vonn volverá a Estados Unidos para más cirugías

CORTINA D´AMPEZZO.- Lindsey Vonn se preparaba para volar de regreso a los Estados Unidos el domingo tras su aterrador accidente en el descenso olímpico, informó a The Associated Press el jefe del equipo de esquí estadounidense.

Sophie Goldschmidt, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Esquí y Snowboard de Estados Unidos, le comunicó a la AP que el personal médico del equipo ha estado coordinando la recuperación de Vonn desde el accidente y la posterior evacuación en helicóptero en los Juegos de Milán-Cortina, y que intentarían acompañarla a casa.

Vonn se ha sometido a múltiples cirugías en Italia para reparar una compleja fractura de tibia en la pierna izquierda.

"Estamos trabajando en todo eso en este momento", señaló Goldschmidt. "Tenemos un gran equipo a su alrededor ayudándola y regresará a Estados Unidos para más cirugías".

Los espectadores que sintonizaron para ver a Vonn intentar ganar una medalla a los 41 años con una fractura en el ligamento anterior cruzado en la rodilla izquierda y un reemplazo parcial de titanio en la rodilla derecha quedaron en shock cuando la destacada esquiadora estadounidense se enganchó con la puerta 13 segundos después de iniciar su bajada, que llevó a que volara por los aires antes de salir despedida cuesta abajo por la montaña de los Dolomitas.

"El impacto, el silencio, todos estaban en shock. Y se notaba que era una lesión realmente grave", reconoció Goldschmidt, quien presenció la caída. "Hay mucho peligro en practicar todo tipo de deportes alpinos, pero eso hace apreciar aún más lo sobrehumanos que son estos atletas".

"Quiero decir, poner el cuerpo en juego, ir a esas velocidades, la exigencia física. A veces, en la transmisión, es muy difícil transmitir eso", añadió Goldschmidt. "El peligro a veces atrae a los aficionados y resulta bastante cautivador. Obviamente esperamos no tener lesiones como esa, pero lamentablemente es parte inherente de nuestros deportes".

La propia Vonn no

se arrepiente.

"Cuando pienso en mi accidente, no estaba en la puerta de salida sin ser consciente de las posibles consecuencias. Sabía lo que estaba haciendo. Elegí asumir un riesgo", publicó Vonn el sábado en Instagram. "Cada esquiador en esa puerta de salida asumió el mismo riesgo. Porque, incluso si eres la persona más fuerte del mundo, la montaña siempre tiene las cartas".