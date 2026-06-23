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Vuelve Trevor Bauer a Diablos Rojos

Por El Universal

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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Vuelve Trevor Bauer a Diablos Rojos
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Trevor Bauer regresa a la Liga Mexicana de Beisbol y lo hará de nueva cuenta con la Pandilla Escarlata. Fueron los propios Diablos Rojos del México quienes anunciaron el retorno del lanzador estadounidense, quien fue una de las figuras en la conquista del campeonato de la temporada 2024.

      La incorporación del derecho representa un impulso significativo para la novena capitalina, que busca consolidar su liderato en la Zona Sur y fortalecer sus aspiraciones rumbo al tricampeonato.

      Hasta la mañana de este lunes 22 de junio, previo al inicio de la serie ante Campeche, el conjunto escarlata presume una marca de 37-20 y llega fortalecido tras concluir la etapa de enfrentamientos ante equipos de la Zona Norte con saldo de 9-3.

      Ahora, la directiva apuesta por sumar nuevamente a un pitcher que dejó huella en la organización gracias a una de las campañas más dominantes que se recuerden en la historia reciente del circuito.

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      Bauer volverá a vestir la franela de los Diablos después de su experiencia en la Liga de Japón con los Yokohama Bay Stars durante 2025 y de su participación en la Atlantic League con los Long Island Ducks en 2026. El serpentinero podrá integrarse al roster escarlata a partir del 3 de julio, fecha en la que iniciará la serie frente a los Piratas de Campeche en el Estadio Alfredo Harp Helú.

      La trayectoria del estadounidense en la Liga Mexicana quedó marcada por números sobresalientes. Durante la campaña 2024 terminó invicto con récord de 10-0, registró una efectividad de 2.48 en 14 aperturas y acumuló 120 ponches en 83.1 entradas de trabajo. Ese rendimiento le permitió conquistar el liderato de ponches y obtener el reconocimiento como Pitcher del Año.

      Además de sus estadísticas, Bauer escribió capítulos memorables en los libros de récords. El 21 de abril igualó la marca de nueve ponches consecutivos en un encuentro ante los Bravos de León. Dos meses después, frente a los Guerreros de Oaxaca, estableció una nueva marca de la LMB al recetar 19 ponches en un juego de nueve entradas.

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