Walker descubre que es un All-Star

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FILADELFIA.- Jordan Walker alentaba a Chipper Jones cuando era un joven aficionado de los Bravos criado en los suburbios de Atlanta y solía rogarle a su familia que lo llevara a los juegos de beisbol en Turner Field.

Los padres de Walker —"el papá de Jordan" y "la mamá de Jordan", como se les conoció por sus camisetas personalizadas esta semana en el Derby de Jonrones— a menudo accedían. Derek Walker y su hijo de 7 años estaban sentados en el jardín izquierdo para una serie de abril en 2010 cuando el toletero de los Bravos y futuro ganador del Guante de Oro Jayson Heyward debutó.

Walker siguió alentando a Jones.

Pero al ver a una joven estrella de raza negra como Heyward dominar el jardín de la manera en que Walker quería jugar, nació un nuevo jugador favorito.

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"En cuanto debutó Jayson Heyward", contó Walker. "Yo dije: oh sí, ese es el tipo. Ese es en quien quiero convertirme".

La importancia de la representación nunca pasó desapercibida para Walker.

Walker, un exseleccionado de primera ronda de los Cardenales de San Luis, que estuvo al borde de ser considerado un fracaso tras varios descensos en las últimas temporadas, tuvo su impresionante momento de despegue con una remontada de seis swings y seis jonrones para superar al toletero de los Filis Kyle Schwarber para ganar el Derby. Esperaba que su actuación consagratoria inspire a más jóvenes atletas negros a seguir sus pasos y elegir el beisbol.

Tal como él se inspiró en Heyward.

"Para los niños negros, quiero ser una especie de modelo a seguir para ellos", manifestó Walker, "como él lo fue para mí".

Con cada descomunal batazo con su bate personalizado de Iron Man, Walker, de 24 años, silenció los abucheos de Filadelfia que clamaban por una victoria de Schwarber, el favorito local, y brilló en su fiesta de presentación más allá de la burbuja de San Luis y ante todo el mundo del beisbol.

Mostró un tipo de estilo que conectó con una generación más joven, muy parecido a lo que hizo el miembro del Salón de la Fama Ken Griffey Jr. en su mejor época. Walker llevó su gorra de los Cardenales al revés, mascó un enorme chicle y luego disfrutó luciendo su joyería de imitación de la Liberty Bell, la cadena de campeón entregada por Ryan Howard.

Nada menos que el líder histórico de jonrones Barry Bonds le dio a Walker su sello de aprobación —"también tienes mi trofeo"— por ganar el mejor Derby que ha visto.

"Eso significa el mundo para mí", expresó Walker.

Walker está entre las decenas de talentos de Juego de Estrellas que encabezan un modesto repunte de jugadores negros en las Grandes Ligas. Cuando Houston y Filadelfia disputaron la Serie Mundial de 2022, en la que no hubo jugadores negros nacidos en Estados Unidos, el mánager de los Astros, Dusty Baker, señaló: "Se ve mal. Pero viene ayuda en camino".

Ya están aquí —con Walker como pieza central del fin de semana del Juego de Estrellas.

"Creo que cuando los niños vean a más personas a quienes admirar", dijo el jardinero de los Nationals y All-Star James Wood, "más niños volverán al beisbol".

EL BEISBOL HA VISTO MODESTOS

AVANCES CON JUGADORES NEGROS

Bastaba con mirar alrededor en los vestuarios del Juego de Estrellas para que quedara claro —aunque no al ritmo que quizá quisiera MLB— que Walker ayuda a representar una nueva ola de talento negro emergente.

El toletero de los Yankees y tres veces MVP de la Liga Americana Aaron Judge se ausentó por lesión, pero el campocorto de los Nacionales de Washington CJ Abrams y el jardinero James Wood, el as de los Rojos de Cincinnati Chase Burns y el receptor de los Bravos Drake Baldwin dieron paso al siguiente grupo joven de futuras estrellas negras. El juego también contó con el veterano de los Mellizos de Minnesota Byron Buxton.

"Siento que ha habido como un pequeño auge para meter a más jugadores negros en el juego", comentó Wood. "Ahora mismo tenemos cuatro en nuestro equipo. El año pasado, en un momento, tuvimos cinco. Creo que lo estás viendo regresar".

MLB informó que el 6,8% de los jugadores en los rosters del día inaugural, las listas de lesionados y la lista restringida eran negros, frente al 6,2% al inicio de la temporada 2025 y el 6,0% al comienzo de 2024. El aumento de 0,6% de este año fue el mayor en una temporada desde el alza de 0,7% de 2017 a 2018.

Veinte de los 64 jugadores negros habían participado en programas patrocinados por MLB como la MLB Youth Academy, Breakthrough Series, DREAM Series, Nike RBI y el Hank Aaron Invitational.

MLB indicó que el total incluía a 22 jugadores de 25 años o menos y a ocho mayores de 32. La edad promedio de los jugadores negros era 27,8 y el promedio general 29,25.

WALKER ESPERA PODER SEGUIR

MARCANDO EL CAMINO

La mejor oportunidad, naturalmente, para que Walker sea un modelo a seguir para la próxima generación es asegurarse de que no sea solo una maravilla de un solo Derby.

Walker suma 22 jonrones, lidera con 74 carreras impulsadas y ocupa un sólido 13.º lugar con un OPS de .886 —Wood es segundo con .985— para unos Cardinals que están en la pelea por el comodín de la Liga Nacional. Los Cardinals por fin están recibiendo la producción esperada del jardinero derecho que seleccionaron en la primera ronda del draft de 2020.

Walker, quien firmó al salir de la secundaria después de haberse comprometido con Duke, se saltó la Triple-A y entró al roster del día inaugural como el jugador más joven en 2023, e igualó el récord de novato menor de 21 años de Eddie Murray con una racha de 13 juegos consecutivos bateando de hit.

Lo enviaron a ligas menores más tarde esa temporada; fue el jardinero derecho del día inaugural en 2024 y volvió a ser bajado con un promedio de bateo de .155. Walker sufrió diversas lesiones en 2025 y jugó apenas 111 partidos, lo que de pronto dejó muy en duda su futuro como un contribuyente clave para los Cardenales.

Apoyándose en las mismas convicciones que lo hicieron creer que podía superar al poderoso Schwarber en la ronda de campeonato del Derby, Walker dijo un día después de su victoria que nunca flaqueó en su confianza de que se convertiría en un jugador de todos los días y en un All-Star con los Cardinals.

Ajustó su swing durante una prolongada asignación de rehabilitación la temporada pasada y los resultados quedaron plenamente a la vista en Filadelfia, con 12 jonrones en la ronda final.

Walker, quien se ponchó en su único turno al bate en el Juego de Estrellas, ganó un premio de 1 millón de dólares por conquistar el Derby, más que su salario de 2026 de 799.400 dólares.

Espera que su triunfo pueda ser una plataforma de lanzamiento para que una próxima generación de atletas negros llegue a las Grandes Ligas.