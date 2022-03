Watson aceptará su canje a Browns

El polémico quarterback Deshaun Watson cambió de parecer. Los Browns de Cleveland tienen a su quarterback franquicia, uno que trae mucho a cuestas.

Deshaun Watson decidió renunciar a su cláusula de no canje y el polémico quarterback aceptó su canje a Cleveland después de haber rechazado al equipo previamente, reveló el viernes a The Associated Press una persona familiarizada con la decisión.

Watson, que la temporada pasada no jugó por Houston, había informado el jueves a los Browns que no se sumaría al equipo. Sin embargo, cambió de opinión y contactó al equipo el viernes, dijo la persona, que solicitó mantener el anonimato para discutir sobre el asunto dado que el equipo no ha anunciado el canje inminente.

Los Browns están pagando un precio muy alto por Watson, enviando a los Texans tres selecciones de primera ronda del draft, una de tercera ronda y otra de quinta ronda a cambio del quarterback de 26 años.

Watson publicó una fotografía en Instagram en que aparece vistiendo una camiseta de los Browns con el número 4 y escribió: "Cleveland, VAMOOOOOS!!"

Watson llegará a un talentoso equipo de Cleveland que rindió menos de lo esperado la temporada pasada y que desde hace varios años ha buscado un quarterback franquicia. El jugador tres veces de Pro Bowl se convirtió en un objetivo de los Browns luego que un jurado investigador rechazó imputarlo ante las acusaciones de conducta sexual inapropiada presentadas por 22 mujeres.

Watson aún deberá lidiar con una demanda civil presentada por las mujeres, terapeutas de masaje que lo acusan de agresión y acoso sexual. También enfrenta la posibilidad de ser suspendido por la NFL por violar las políticas de conducta personal de la liga.

Su llegada a Cleveland probablemente enfrente críticas de algunos aficionados, pero los Browns se sienten cómodos con su presencia después de realizar sus propia investigación.

ESPN fue el primer medio que dio a conocer la decisión de Watson, que recibirá un contrato garantizado por cinco años y 230 millones de dólares, de acuerdo con NFL Network,

Watson tuvo su mejor temporada en 2020, liderando a la liga con 4.823 yardas por aire y sumando 33 touchdowns.