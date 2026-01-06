West Ham contrata a Valentín Castellanos

LONDRES.- West Ham fichó el lunes al delantero argentino Valentín "Taty" Castellanos procedente de la Lazio, una adquisición que busca reforzar a un equipo sumido en la zona de descenso de la Liga Premier inglesa.

En una posible señal de apoyo al técnico Nuno Espírito Santo, el comunicado destacó que Castellanos había sido "identificado como un objetivo clave" por el entrenador portugués.

"Los chicos me han recibido muy bien, el entrenador y todos", dijo Castellanos en una una entrevista publicada en el sitio web del club de Londres.

Nuno asumió las riendas recién en septiembre y se había habido especulado sobre su continuidad tras la derrota el sábado por 3-0 ante el colista Wolverhampton, un rival que no había ganado previamente en la temporada.

El revés dejó a los Hammers en el puesto 18 en la tabla. West Ham enfrentará a Nottingham Forest el martes.

Castellanos firmó un contrato de cuatro años y medio con opción a un año más, dijo West Ham, sin mencionar el monto de la transferencia.

El argentino de 27 años ha marcado dos goles en 12 partidos para la Lazio esta temporada después de que una lesión de isquiotibial interrumpiera su campaña. Ha jugado dos veces con la selección de Argentina y también salió campeón de la MLS con el New York City FC. Llegó a la Lazio en 2023 y totalizó 22 goles en 98 partidos.