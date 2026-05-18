West Ham se acerca al descenso en la Premier

La estancia de 14 años de West Ham en la Liga Premier casi finaliza.

El club londinense perdió 3-1 en Newcastle el domingo para mantenerse en la zona de descenso y a dos puntos de la salvación con un partido por jugar, ante Leeds en su casa del Estadio Olímpico en la última jornada el próximo domingo.

Los Hammers descenderán antes de entonces si Tottenham —el único otro equipo que matemáticamente puede bajar— vence a Chelsea de visitante el martes en el primero de sus dos partidos restantes. Un empate en Stamford Bridge también probablemente sería suficiente para los Spurs, dado que su diferencia de goles es muy superior a la de West Ham.

La segunda oportunidad de Tottenham es en casa ante Everton en la última jornada.

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West Ham ha estado en la máxima categoría desde 2012, superando varias batallas por el descenso en ese tiempo. Esta parece estar más allá del equipo —tres años después de que ganó el título de la Conference League para su primer gran trofeo desde 1980 como una señal de cosas más brillantes por venir.