Wimbledon, anulado por el Coronavirus

CDMX.- El primer deporte que detuvo un torneo de alta importancia debido al Covid-19 fue el tenis, con el Masters de Indian Wells y, hoy, ha recibido un importante revés tras el anuncio de la cancelación de Wimbledon.

Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el certamen más importante de tenis a nivel mundial no se celebrará, de acuerdo con un comunicado de la organización.

"Con gran pesar, el Consejo del All England Club y el Comité Administrativo de The Championship hemos decidido hoy que The Championships 2020 será cancelado por situaciones de salud pública relacionadas con la pandemia del coronavirus", inicia.

Además, se informó que la edición 134 se disputará del 28 de junio al 11 de julio de 2021.

La misiva continúa: "Con máxima prioridad, en nuestra mente ha estado la salud de todos los que hacen posible Wimbledon -el público del Reino Unido y los visitantes de todo el mundo, jugadores, invitados, miembros, staff, voluntarios, socios, patrocinadores y residentes locales- así como nuestro compromiso con los esfuerzos de la sociedad por derrumbar este desafío global a nuestro modo de vida".

El informe reveló además que se analizaron fechas posteriores en el verano para celebrar el torneo, pero no fue posible por las implicaciones de la preparación y toda la gente involucrada.

En el mismo comunicado, los organizadores de Wimbledon dieron a conocer que las instalaciones londinenses han sido puestas a disposición para ayudar en el combate contra el coronavirus.

En sus redes sociales, Wimbledon expuso que quienes pagaron un boleto para la edición 2020 recibirán un reembolso y tendrán la posibilidad de adquirir dos para 2021, el mismo día y en la misma cancha para la que habían adquirido su entrada.