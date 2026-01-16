logo pulso
Yannick Agnel será juzgado por violación

Por AP

Enero 16, 2026 03:00 a.m.
A
PARÍS.- Yannick Agnel, el campeón olímpico de natación francés, será juzgado por cargos de violación y agresión sexual hacia la hija de 13 años de su exentrenador, informó el jueves la oficina del fiscal general en Colmar.

La oficina del fiscal general confirmó que el tribunal de apelaciones de Colmar ordenó que Agnel, de 33 años, tendrá que enfrentar un juicio ya que era adulto en el momento de los supuestos actos. Tiene 10 días para apelar la decisión ante el tribunal superior de Francia, el Tribunal de Casación.

Agnel fue arrestado por primera vez en diciembre de 2021 y en ese momento admitió haber sostenido una relación con una menor de edad, pero negó la coerción.

Su representante legal no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La niña tenía 13 años y Agnel 24 en 2016, en el momento de los supuestos actos que sucedieron en distinas ciudades y países, incluyendo la ciudad de Mulhouse en el este de Francia, donde el nadador entrenaba, así como en Río de Janeiro durante los Juegos Olímpicos, España y Tailandia, según funcionarios judiciales franceses.

Agnel ganó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en los 200 metros estilo libre y en el relevo 4x100 metros estilo libre, y se retiró 

en 2016.

En 2021, Francia aprobó una ley que caracteriza el sexo con un menor de 15 años como violación y castigable con hasta 20 años de cárcel, similar al código penal al de muchas otras naciones occidentales.

