Yon de Luisa respalda al "Tata" Martino

El 2021 representó para la Selección Mexicana dos derrotas en finales contra Estados Unidos, unas más en duelo eliminatorio y extra la que sufrieron ante Canadá.

Resultados que no han dejado una buena impresión del Tricolor, pero pese a eso, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, respalda el trabajo de Gerardo "Tata" Martino al frente del seleccionado.

"No nos gusta haber perdido finales (Nations League y Copa Oro), tampoco los duelos de la eliminatoria, pero confío en que se está haciendo el trabajo que nos llevará a buen puerto", declaró De Luisa quien calificó al 'Tata' como "Capaz, inteligente, trabajador, quién nos llevará por buen camino en el Mundial de Qatar 2022".

Y rumbo a la Copa del Mundo, el presidente de la FMF espera que en enero la Selección recupere posiciones y escale a los primeros sitios del octagonal.

"Seguimos con el plan completo como estaba, vamos un punto abajo de lo presupuestado, va a ser fundamental la ventana de enero. No tengo dudas que vamos a pelear los lugares de arriba sobre todo en los de locales".

De cara al partido amistoso contra Chile del 8 de diciembre, Yon aseguró que los clubes han dado total apoyo para prestar a los jugadores para este encuentro.

"Conforme acaben su participación en el torneo se irán sumando (jugadores), esperemos tener un partido entretenido contra Chile", finalizó De Luisa.