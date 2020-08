"Yves Jean-Bart se aprovechó de la pobreza de las niñas"

Los escándalos de abusos sexuales dentro del futbol no es una novedad. Uno de los más sonados es el que existe con el presidente de la Federación Haitiana de Futbol, Yves Jean-Bart, quien fue suspendido por la FIFA durante 90 días por ser acusado de abusar sexualmente de futbolistas menores de 18 años, ahora el exdirector técnico Antoine Doret dio un testimonio fundamental sobre los hechos.

"Jean-Bart ha cometido abusos sexuales durante muchos años. Se aprovecha de la pobreza de las niñas y sus familias. El futbol es a veces la única forma de conseguir algo en su vida", aseguró el técnico que formó parte del organismo Haitiano por 12 años hasta 2014.

Hay jugadoras que también acusan a Nella Joseph de la complicidad con el federativo, "Nella y Jean-Bart fingían que las niñas iban al médico para que Jean-Bart las pudiera sacar del centro para ir a dormir con ellas. Nella intentó hacerme eso en dos ocasiones. Ella también tiene sexo con las niñas, ella tomó la virginidad de muchas", reveló la futbolistas quien no quiso revelar su identidad a medios británicos.

Además, Doret también habló de otra persona involucrada en los hechos que facilitaba el proceso de agresión, Nella Joseph, empleada del centro deportivo, "ella es quien persuade a la niña para que tenga relaciones sexuales con Jean-Bart. Ella es tan responsable como él", aceptó.

El exentrenador habría expuesto a la FIFA la desafortunada situación que vivían las futbolistas en 2014, sin embargo nunca recibió respuestas, "Les advertimos sobre la corrupción y no pasó nada. Fue muy complicado porque Jean-Bart es poderoso. Ahora las niñas tienen miedo porque no saben si estarán protegidas. No entiendo por qué la FIFA no hizo nada".

En su momento, el máximo órgano rector del futbol mundial explicó en un comunicado que la causa se había cerrado por falta de pruebas. Ante las acusaciones sobre agresión sexual a las jugadoras durante los últimos cinco años, el dirigente negó categóricamente las acusaciones.

En mayo la FIFA reabrió el caso y suspendió a Yves Jean-Bart por 90 días. El dirigente a comandado a la federación a lo largo de dos décadas y en febrero logró la reelección ya que no tuvo ningún oponente.