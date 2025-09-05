¿Adiós a los mototaxis? Gobierno confirma lanzamiento de Olinia en 2026

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó avances del proyecto Olinia, que busca fabricar mini autos eléctricos en el país a un costo accesible. Estos vehículos, pensados para trayectos cortos y cotidianos, saldrán al mercado en junio de 2026.

Desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional, Roberto Capuano Tripp, coordinador del proyecto, explicó que el objetivo es fortalecer la movilidad urbana con una alternativa segura, sustentable y económica.

¿Cómo es Olinia y para quién está diseñado?

La idea nació pensando en millones de mexicanos que realizan traslados cortos: llevar a los niños a la escuela, hacer el mandado o conectar con transporte público. Capuano detalló que el equipo de ingenieros viajó en mototaxis y con repartidores en distintas ciudades para entender sus necesidades de movilidad.

El resultado: dos modelos de Olinia que buscan sustituir a los mototaxis con una opción más segura, cómoda y rentable.

"Ofrecerá mayor comodidad y amplitud, se adaptará a la variedad de usos que hoy demandan y tendrá un costo igual o menor al de hoy. Para los conductores, será más cómodo para sus largas jornadas, moderno y rentable gracias a la reducción en el costo de operación", afirmó Capuano.

Con este lanzamiento, México apuesta a consolidar una industria automotriz eléctrica nacional y a mejorar la seguridad en la movilidad urbana.