¿Cuál es el sedán más barato en México?

Comprar un auto nuevo en México se ha vuelto como sacarte un ojo de la cara. Los precios se disparan, la inflación no ayuda, y los aranceles hacen que el costo suba aún más. Por eso, muchas personas optan por un auto seminuevo o buscan alternativas de transporte como scooters, bicicletas eléctricas o motos.

Pero seamos sinceros, aunque esos vehículos sean más accesibles, no son los más seguros. Y si vives en una ciudad con tráfico, baches e inundaciones constantes, nada se compara con la comodidad de un auto.

Según datos de J.D. Power, los precios de los autos nuevos en México han subido en promedio un 11%, alcanzando los $500,000 pesos por unidad. Este aumento viene desde la pandemia, cuando las cadenas de suministro y la demanda de vehículos cambiaron por completo. Aunque, claro, no todos los modelos siguen esa tendencia.

Los autos chinos han tomado fuerza en el mercado nacional. Han ajustado sus precios y ofrecen buenas prestaciones, lo que los vuelve muy competitivos frente a las marcas que ya conocemos.

Y sí, el título al sedán más barato de México en 2026 lo tiene el Geely Emgrand, un modelo que ya ha vendido más de 4 millones de unidades en todo el mundo en lo largo de toda su historia.

El Geely Emgrand 2026 es un sedán subcompacto que, en diseño, sigue la línea del Geely Okavango, con una parrilla cromada de barras verticales, faros alargados y líneas rectas. En la parte trasera, destaca una franja de luz LED que recorre toda la cajuela.

Sus dimensiones lo hacen ideal para la ciudad:

Largo:.4.6 metros.

Ancho:.1.8 metros.

Cajuela:.500 litros.

Este sedán viene con un motor a gasolina de 1.5 litros, que entrega:

121 hp.

152 Nm de torque.

La transmisión puede ser:

Manual de 5 velocidades.

Automática de 6 velocidades.

Aquí viene lo interesante, porque todas las versiones del Geely Emgrand 2026 incluyen el siguiente paquete de seguridad:

6 bolsas de aire.

Frenos de disco en las 4 ruedas.

ABS.

EBD.

Asistente de frenado.

Sistema de anulación de frenado.

Control de tracción.

Control electrónico de estabilidad.

Emgrand 2026 GC:.$299,990 pesos.

Emgrand 2026 GL:.$347,990 pesos.

Emgrand 2026 GF:.$373,990 pesos.