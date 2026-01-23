logo pulso
CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Motor

Alertan por posibles fallas en frenos de autos Acura y Pilot

Emiten un llamado a revisión para alrededor de 2 mil 515 unidades

Por El Universal

Enero 23, 2026 02:04 p.m.
A
Alertan por posibles fallas en frenos de autos Acura y Pilot

Como parte de la campaña permanente de alertas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Honda de México emitieron un llamado a revisión para alrededor de 2 mil 515 unidades Pilot 2023-2025, Acura modelo MDX 2024-2025 y Acura TLX 2024-2025.
El problema de dichas unidades está en la "posibilidad de que el pivote en el mecanismo del pedal de freno se encuentre fuera de su posición, por lo que las luces de freno traseras podrían permanecer encendidas de forma continua o la función de frenado pudiera verse reducida".
Para reparar esa falla, la armadora se comprometió a inspeccionar el perno del pivote de las unidades posiblemente afectadas de manera gratuita. La campaña para corregir el desperfecto estará vigente indefinidamente.
Honda de México contactará vía correo electrónico o de manera telefónica con los propietarios de los modelos afectados y "les pedirá que acudan al distribuidor más cercano a su domicilio. De igual manera, pueden consultar el llamando en la liga https://www.honda.mx/recall?section=autos, dentro de la página web http://www.honda.mx/".
En caso de que haya cambio de propietario se pide a los nuevos dueños informar los datos actuales al número 800 368 8500.
La automotriz dispuso como medios de contacto el sitio electrónico http://www.honda.mx/acura y la liga https://www.honda.mx/recall?section=autos.
Por su parte, la Profeco se mantendrá atenta al cumplimiento del llamado y atenderá a los consumidores en los teléfonos del consumidor 55 55688722 y 800 468 8722, o en las redes sociales: X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.

SLP

El Universal

Emiten un llamado a revisión para alrededor de 2 mil 515 unidades

