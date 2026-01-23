logo pulso
CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Motor

Lamborghini Temerario llega a México

Por El Universal

Enero 23, 2026 11:55 a.m.
Lamborghini Temerario llega a México

Lamborghini presentó en México el Temerario, un nuevo superdeportivo que marca italiana otro punto en la evolución tecnológica de la marca. Este modelo se integra a la gama High Performance Electrified Vehicle (HPEV) que completa el catálogo de hibridación iniciado con el Revuelto y el Urus SE.
Sistema híbrido Lamborghini Temerario
Lo más importante del Lamborghini Temerario es su nuevo sistema de propulsión híbrido. Integra un motor V8 biturbo de 4.0 litros desarrollado desde cero, acompañado por tres motores eléctricos. En conjunto, el sistema entrega una potencia total de 920 caballos de fuerza. Este V8 tiene la capacidad de alcanzar hasta 10,000 revoluciones por minuto.
Prestaciones del Lamborghini Temerario
En términos de desempeño, el Temerario acelera de 0 a 100 km/h en 2.7 segundos y supera los 340 km/h de velocidad máxima. La combinación del motor de combustión con los motores eléctricos permite una respuesta inmediata, mejor tracción y una entrega de potencia más lineal, incluso a regímenes altos. Además, el sistema híbrido contribuye a reducir las emisiones de CO? hasta en un 50 por ciento frente a su antecesor, que sería el Gallardo.

Nuevo chasis y mayor confort
La arquitectura del vehículo también es nueva. El Temerario utiliza un chasis de aluminio completamente rediseñado, que mejora la rigidez estructural y optimiza el peso. Esta base permite no solo una conducción más precisa, sino también un mayor nivel de confort y habitabilidad, un aspecto poco común en los superdeportivos de este segmento. Lamborghini señala que incluso ofrece más espacio para pasajeros y equipaje que otros modelos comparables.
En el interior, podemos encontrar el concepto "Feel like a pilot" que cuenta con una posición de manejo baja, controles físicos y digitales bien integrados, y un sistema multimedia de última generación. También la incorporación del Lamborghini Vision Unit, que permite grabar, analizar y compartir experiencias de conducción tanto en carretera como en circuito.
Lamborghini Temerario y el futuro de los superdeportivos
Con el Temerario, Lamborghini no solo introduce un nuevo modelo, sino que se incorpora como la nueva familia electrificada del catálogo de superdeportivos híbridos. Se trata de un vehículo que busca mantener el carácter emocional de la marca, al mismo tiempo que responde a las nuevas exigencias tecnológicas y ambientales del mercado actual.

