Chrysler llama al taller a más de 320.000 vehículos Jeep por batería defectuosa

Chrysler llamará al taller más de 320 mil vehículos híbridos enchufables Jeep debido a una batería defectuosa que puede fallar y provocar un incendio, informaron el martes reguladores de Estados Unidos.

La automotriz, que es propiedad de Stellantis, con sede en Holanda, tiene conocimiento de 19 reportes y una lesión potencialmente relacionada con el problema.

Se aconseja a los propietarios de los vehículos, que incluyen 228,221 Jeep Wranglers modelos 2020-2025 y 91,844 Jeep Grand Cherokees modelos 2022-2026, que los estacionen fuera y lejos de estructuras hasta que se determine una solución para el problema. También se les indica a los propietarios no enchufarlos, informó la Agencia Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NTHSA).

Se espera que las cartas de notificación provisional se envíen por correo a los propietarios antes del 2 de diciembre de 2025, y se enviarán cartas adicionales una vez que esté disponible la solución final.

El número de retiro es 68C y los propietarios pueden contactar al servicio al cliente de Chrysler al 800-853-1403. Los números de identificación de los vehículos para este retiro se podrán buscar en la página de internet de la NHTSA a partir del 6 de noviembre de 2025. Los vehículos que fueron retirados previamente por el mismo problema bajo retiros anteriores necesitarán que se realice la nueva solución, indicó la agencia reguladora.

Las baterías fueron fabricadas por Samsung SDI America, con sede en Auburn Hills, Michigan.