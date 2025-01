¿Cuál es la vida útil de las llantas?

Las llantas garantizan la seguridad y el correcto desempeño de nuestro auto, pues otorgan adherencia sobre el asfalto y tracción. Sin embargo, a menudo pasamos por desapercibidas las señales que nos indican cuando es momento de cambiarlas, ya que erróneamente se cree que son una de las partes más resistentes porque soportan golpes e impactos.

¿Te habías preguntado cuál es su vida útil? En Autopistas te decimos cuántos años pueden durar, cuáles son los factores que incrementan su desgaste y cómo cuidarlas.

¿Cuántos años puede durar un neumático?

La vida útil de un neumático no sólo se determina por la cantidad de años, sino también por factores como los hábitos de manejo, el mantenimiento que se les da o las condiciones de las carreteras y caminos por los que conduces. Todo esto incrementa o disminuye su duración.

Fabricantes como Michelin y Volkswagen recomiendan que, tras 5 años de uso, un especialista inspeccione las llantas para evaluar su estado y determinar si pueden seguir utilizándose o si es necesario reemplazarlas.

Para que lo tengas en cuenta: el tiempo máximo en que se puede usar un neumático es de 10 años a partir de su fabricación. Tal como lo explica Michelin, puedes encontrar este dato en el código lateral "DOT", mismo que se compone por 4 dígitos (los primeros 2 indican la semana y los últimos 2 el año en que se fabricó la pieza).

¿Cuándo se deben cambiar las llantas del auto?

Una manera de conocer cuándo se debe cambiar un neumático consiste en verificar la profundidad de la banda de rodamiento que, de acuerdo con Michelin, no debe ser inferior a los 1.6 mm.

Aunque las marcas incluyen un indicador para medir este nivel de desgaste (mediante dibujos o marcas específicas), el fabricante Bridgestone sugiere aplicar el truco de la monera para realizar una prueba rápida de desgaste.

¿Cómo se hace? Coloca una moneda de un peso sobre una de las ranuras en la banda de rodamiento. Observa qué tanto queda visible: si solo se aprecia una parte de la moneda, tus neumáticos aún tienen varios kilómetros por recorrer; pero si sólo logras ver el borde plateado de la moneda, es momento de cambiarlos.

Otras señales de que es momento de cambiar las llantas son: desgaste irregular, presencia de grietas, cuarteaduras, protuberancias o hendiduras.

¿Cómo alargar la vida útil de los neumáticos?

Volkswagen da las siguientes recomendaciones para alargar la vida útil de nuestros neumáticos:

Cuida tus hábitos de conducción. Evita conducir de manera "agresiva" (dando acelerones o frenar bruscamente) porque esto genera fricción y desgasta los materiales de la llanta.

No tomes curvas forzadas, pues podrían ocasionar un desgaste irregular en los neumáticos.

Mantén la presión adecuada. Revisa el manual de usuario para saber cuáles son los niveles de presión recomendados por el fabricante.

Si conduces por calles con muchos baches trata de esquivarlos; de lo contrario, atraviésalos con suavidad.

Al estacionarte, procura no rozar o golpear las llantas con la banqueta, puesto que podrían deformarse los bordes o el rin.