El Nissan Versa 2026 se filtra en México: así será su nueva imagen

El Nissan Versa 2026 dejó de ser un misterio. Una foto espía captada en México reveló el rediseño del sedán más vendido de la marca, luego de que meses atrás Nissan publicara un teaser insinuando cambios importantes.

Las imágenes, tomadas durante una sesión de fotos oficial, muestran una parte trasera renovada: las calaveras mantienen su silueta, pero ahora se conectan visualmente en una sola pieza, siguiendo la tendencia global.

También se observa parte del nuevo diseño de los faros, más delgados y con un estilo similar al de los modelos Kait y X-Trail.

Aunque todavía no hay detalles oficiales completos, se espera una evolución en acabados interiores y mejoras en equipamiento. Entre los cambios previstos están pantallas de 8 o 9 pulgadas, cámara de 360°, asistencias avanzadas de manejo y cargador inalámbrico para teléfonos.

En mecánica no habrá sorpresas. El Versa conservará su motor 1.6 litros de 118 hp y 110 lb-pie, con transmisión manual de cinco velocidades o automática CVT, suficiente para mantenerse competitivo en el segmento.

El lanzamiento del Versa 2026 en México está previsto para los primeros meses del próximo año, con una gama de versiones similar a la actual. Con su nuevo diseño y mejores prestaciones, el superventas japonés buscará sostener su posición frente a modelos como Volkswagen Virtus, Chevrolet Onix, Mazda2 Sedán y Kia K3 Sedán.