Ford llama a revisión más de mil vehículos en México

Este martes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a través de un comunicado informó que mil 120 vehículos de los modelos Explorer 2020–2022, Bronco Sport 2021–2023, Edge 2021 y Transit 2022–2023 de la marca Ford Motor Company presentan fallas significativas para la seguridad del consumidor.

De igual forma, Ford Motor Company informó que en cuatro de sus modelos de los 2020 a 2023, presentan fallas en las que el automóvil podría dejar de funcionar, disminuir la visibilidad de quien maneja, emitir ruidos intensos, vibraciones, desplazamiento del vehículo en reposo y la disminución de visibilidad de quien maneja.

Además, declaró que la empresa inspeccionará los vehículos y realizará las actualizaciones de software necesarias, sin costo para las personas afectadas y aclaró que esta campaña se mantendrá de manera indefinida.

También, Ford Motor declaró que esta información podrá ser consultada en su página web oficial https://www.ford.mx/, y se comunicará por correo electrónico o postal a los compradores que hayan adquirido estos modelos de vehículos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, pone a disposición el correo electrónico, liga directa de llamados y número telefónico para los clientes:

-atnclien@ford.com

-https://www.ford.mx/mi-ford/llamado-revision/

-800 7138 466

De igual manera, Profeco informó que se encuentra alerta para hacer cumplir los llamados, poniendo a disposición a los consumidores los medios de contacto:

-Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722

-Correo electrónico: denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx

-Redes sociales: X @AtencionProfeco y @Profeco; Facebook / ProfecoOficial