La duración de un auto híbrido y la importancia de su batería

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En lo que va del año, las ventas de autos híbridos han incrementado un 17.4% frente a 2024, según el último informe de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tan solo "durante agosto de 2025, la venta de vehículos híbridos, híbridos conectables y eléctricos alcanzó las 11,707 unidades".

De ese total, 8,444 fueron únicamente híbridos, lo que deja entrever el crecimiento de dicho sistema de conducción. Sin embargo, es relativamente nuevo si se compara con el tradicional sistema de combustión.

Por lo anterior, es común tener dudas sobre su desempeño, por ejemplo, ¿cuántos años ofrecen de "vida útil"?

¿Qué es un automóvil híbrido?

Un artículo del fabricante Volkswagen detalla que se considera auto híbrido "cuando un vehículo es impulsado por dos motores que pueden ser de distinta naturaleza: por ejemplo, un motor de combustión interna y un motor eléctrico".

Este tipo de automóviles aprovechan ambas fuentes para obtener energía, lo que ofrece ventajas en términos económicos para el conductor y también para el medio ambiente.

¿Cómo funcionan? El principal componente es el motor de combustión interna o térmico (a base de gasolina). Aunque desempeña el mismo papel que en un auto convencional, ofrece un consumo inferior de combustible.

Mientras que el motor eléctrico siempre va conectado a la transmisión y de manera directa a uno de los ejes de las ruedas, lo que permite reducir las emisiones de contaminantes.

También cuenta con un generador, que recupera la energía al frenar, acelerar o retener el auto; un sistema de gestión, que se conecta a una computadora con sensores para determinar el mejor modo durante la conducción; y una batería.

La batería (comúnmente fabricada con materiales como plomo-ácido, níquel-metal hidruro, níquel-cadmio o ion litio) es uno de los componentes que determina el tiempo de vida útil de un auto híbrido. Por lo general es pequeña, de apenas 12V, para circular en periodos cortos.

¿Cuánto tiempo puede durar un coche híbrido?

Las baterías de los autos híbridos pierden propiedades con el paso del tiempo. Pero es importante mencionar que se trata de una pérdida mínima porque los fabricantes ofrecen garantías que abarcan todo el tiempo de vida del coche.

"No ocurre como en teléfonos o tablets, que al cargarlos durante un tiempo prolongado conseguimos viciar la batería", puntualiza un artículo de Toyota. Así que, en promedio, la duración de ese componente es de 8 años.

Este mismo dato se puede calcular en kilómetros, que van desde los 100,000 a los 200,000. Según indica Hyundai, en gran medida, dicho valor depende del tipo de tecnología híbrida: PHEV, MHEV o HEV.

Y si la batería se conserva bien, ¿cuánto tiempo puede durar un auto híbrido por completo? De 250,000 y 350,000 km.

Es difícil que la batería sufra fallas gracias al sistema que las alimenta. Por ejemplo, en un HEV se recarga mediante la frenada regenerativa, al levantar el pie del acelerador o con la inercia que hace funcionar al motor como un regenerador e incluso al conducir a baja velocidad.

¿Cómo cuidar un auto híbrido?

Además de darle mantenimiento a la batería, otros consejos que sirven para alargar la vida útil de un auto híbrido son:

· Revisar de manera periódica el aceite del motor, refrigerante y líquido de frenos.

· Revisar los aceites de engranajes y reductores.

· Inflar los neumáticos en los niveles de aire recomendados por el fabricante.

· Supervisar que la batería se mantenga en un voltaje de 12V; puede ser de 48V para MHEV.

· Conservar el nivel de carga dentro del rango especificado por el fabricante.