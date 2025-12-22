Mercedes paga multa millonaria por emisiones diésel

Mercedes-Benz ha aceptado pagar 149,6 millones de dólares a las autoridades estadounidenses para poner fin a la demanda presentada por los estados del país por el uso de software ilegal que falseaba las emisiones de sus vehículos diésel.

El acuerdo fue anunciado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado en el que explicó que, como parte del acuerdo, Mercedes-Benz también pagará 2.000 dólares a los propietarios de vehículos que fueron reparados para cumplir con la normativa de emisiones.



"La compañía también deberá adoptar amplias medidas correctivas para prevenir futuras conductas indebidas y cumplir con estrictos requisitos de supervisión", añadió el texto.

"Mercedes prometió a los neoyorquinos, pero en su lugar vendió vehículos quenuestroy ponían en riesgo la", afirmó James.En 2020, lainició, junto con otros ocho fiscales generales, unaque concluyó queinstaló en cientos de miles devendidos en EE. UU. undestinado alasreales de losEntre, el fabricante alemán vendió en EE.UU. más deequipados con elque les permitía emitir entre 30 y 40 veces más de lo permitido.Según elpagaráa losque formaban parte de la. Otrosson unatemporalmente, que se reducirá en 750 dólares por cadaque la compañía repare, retire del mercado o recompre.En 2020,ya aceptó pagara laspor trucar losdiésel parasusEn, otro fabricante alemán,, fue declarado culpable de trucar casi 600.000en EE.UU. parasus, por lo que fue condenado a pagar 4.300 millones de dólares.En total, el llamado 'dieselgate' le costó a VW en EE.UU. unos 25.000 millones de dólares en. EFE