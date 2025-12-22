Comunidad intenta salvar programa de jeringas tras orden de Trump

JEFFERSONVILLE, Indiana, EE.UU. (AP) — Dentro de un almacén en el Departamento de Salud del Condado Clark hay cajas con etiquetas que dicen "NO USAR". Contienen hornillas y agua estéril que las personas utilizan para inyectarse drogas.

Los suministros, que provinieron del estado y fueron pagados con dinero federal, son para un programa donde los usuarios de drogas intercambian jeringas sucias por limpias, parte de una estrategia conocida como reducción de daños. Pero bajo una orden ejecutiva emitida en julio por el presidente Donald Trump, no se pueden usar subsidios federales para pagar por suministros como hornillas y torniquetes que "solo facilitan el uso drogas ilegales". Ya desde antes las agujas no podían comprarse con dinero federal.

En algunos lugares, la orden está galvanizando el apoyo a los programas de intercambio de jeringas, que décadas de investigación demuestran son extremadamente efectivos para prevenir enfermedades entre los usuarios de drogas intravenosas y para llevarlos a tratamiento.

En otros, está alimentando una oposición que amenaza la existencia de los programas.

Indiana, liderada por republicanos, aprobó una ley que permite los intercambios hace una década después de que la pequeña ciudad de Austin se convirtiera en el epicentro del peor brote de VIH impulsado por drogas en la historia de Estados Unidos. A menos que los legisladores la extiendan, esa ley expirará el próximo año, y el número de intercambios ha ido disminuyendo. Los funcionarios estatales dijeron a los programas restantes que cumplieran con la orden de Trump, e incluso que descartaran suministros financiados por el gobierno federal como hornillas y torniquetes.

Por ahora, los trabajadores de salud del Condado Clark han encontrado una manera de seguir distribuyendo hornillas y otros artículos: comprarlos con dinero privado y empaquetarlos en bolsas ensambladas por empleados que no son pagados con fondos estatales o federales.

Mientras tanto, California, liderada por demócratas, ha continuado utilizando fondos estatales para suministros como pipas y jeringas. California alberga un número creciente de intercambios, con 70 de los más de 580 listados por la Red Norteamericana de Intercambio de Jeringas.

Algunos expertos en salud pública lamentan que los programas de servicios de jeringas hayan caído en una creciente politización y disenso.

El doctor Eric Yazel, funcionario de salud del Condado Clark, dice que los usuarios de drogas intravenosas probablemente se inyectarán con o sin suministros limpios. Los intercambios evitan que las personas compartan agujas y propaguen enfermedades, expresó, "disminuyendo el riesgo para la salud pública de toda la población".

Pero Curtis Hill, un ex fiscal general de Indiana republicano, está entre los críticos que plantean la misma preocupación que la orden de Trump: "No queremos llegar a una situación en la que estemos promoviendo el uso de drogas".

Ayuda con compasión

Cuando los participantes llegan al departamento de salud del Condado Clark, miran una lista de servicios y dicen que están allí por el "N.º 1".

Eligen de un carrito con agujas, vendajes, contenedores para objetos punzantes y el medicamento para revertir sobredosis naloxona. Pueden recibir pruebas para VIH y hepatitis C; información sobre tratamiento de drogas; y folletos sobre bancos de alimentos, vivienda y colocación laboral. Incluso hay gorros tejidos a mano con notas alentadoras como "¡Tú puedes con esto!"

"Pasamos media hora, 45 minutos o más hablando con ellos sobre dónde están, si quieren tratamiento, si están listos", explicó la directora del programa Dorothy Waterhouse. "Estos son nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestros padres... Necesitamos compasión para asegurarnos de que estén recibiendo tratamiento".

Es el intercambio más cercano a Austin, a 35 minutos en coche. El Condado Scott, donde se encuentra Austin, ya terminó su programa.

Joshua Gay vivía en un apartamento al otro lado de la calle cuando utilizó el intercambio del Condado Clark. Se inyectaba metanfetamina a diario.

"La adicción me quitó todo. Me quitó la vida, me quitó el trabajo, me quitó la salud. Me dejó la mente tan mal que ni siquiera me duchaba", relató el hombre de 44 años, que ahora vive en Austin. "Dios me estaba diciendo, 'Necesitas hacer algo', y me llevó al intercambio de agujas".

Hoy está sobrio. Buscó tratamiento para drogas en LifeSpring Health Systems después de ser animado por los trabajadores de salud y ahora anima a otros en recuperación a mantenerse saludables.

Cree que el intercambio de jeringas no solo lo salvó a él, sino que lo ayudó a salvar a otro, proporcionando la naloxona que usó para revivir a un amigo que sufrió una sobredosis de heroína.

Manteniendo el programa en marcha

Después de la orden de Trump, que se centró en la falta de vivienda, los funcionarios de salud de Indiana dijeron a los intercambios que ciertos artículos que proporcionaban ahora estaban prohibidos, citando una carta de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias.

Aunque los trabajadores del Condado Clark han encontrado formas de proporcionar artículos financiados de manera privada por ahora, les preocupa que la ley de intercambio de Indiana expire el 1 de julio. Seis condados tienen intercambios, frente a nueve en 2020, a pesar del éxito de los programas.

En todo el estado, los intercambios han realizado más de 27.000 recomendaciones a tratamiento de drogas y proporcionado naloxona que revirtió casi 25,000 sobredosis, según información recopilada por el Centro Damien sin fines de lucro en Indianápolis.

Desde su inicio en 2017, el programa del Condado de Clark por sí solo ha distribuido más de 2.000 dosis de naloxona; realizado más de 4.300 derivaciones a tratamiento de drogas; y realizado más de 4.400 recomendaciones para pruebas de VIH o hepatitis C. Su tasa de devolución de jeringas es del 92%.

Expertos locales y nacionales en salud pública y adicciones señalan investigaciones que muestran que los intercambios no aumentan la basura de jeringas, el crimen o el uso de drogas intravenosas, y que cada dólar invertido devuelve un estimado de 7 dólares en costos de atención médica evitados.

Los intercambios están asociados con una reducción estimada del 50% en la incidencia de VIH y hepatitis C, dijo el año pasado el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. El Condado Scott, donde el brote de VIH finalmente enfermó a 235 personas, tuvo menos de cinco casos nuevos al año en 2020 y 2021, justo antes de que terminara ese programa de jeringas. Los números se han mantenido bajos.

"Cuando estos programas comenzaron, yo estaba como, 'No sé'. No lo entendía", declaró Yazel. "Y entonces estudié el caso y comencé a entender el impacto".

En otros lugares, una mezcla de apoyo y oposición

Indiana está entre los 43 estados con programas de servicios de jeringas, según la organización KFF.

El apoyo sigue siendo fuerte en muchos lugares. Este año en Hawai, por ejemplo, los legisladores aprobaron una ley que permite a las personas obtener tantas agujas limpias como necesiten en lugar de solo una para cada persona.

Pero proyectos en otros lugares, incluidos dos presentados en Virginia Occidental este año, proponen eliminar los programas de jeringas.

Este mes, el Departamento de Salud de Cabell-Huntington en Virginia Occidental dejó de distribuir agujas. La naloxona y las tiras de prueba de fentanilo siguen disponibles, junto con servicios como educación, pruebas de enfermedades y enlaces a atención.

"Las personas que vienen a vernos van a recibir las mismas sonrisas y los mismos abrazos", indicó el doctor Michael Kilkenny, funcionario de salud. "Simplemente no vamos a estar distribuyendo jeringas u otras cosas que están en desagrado".

Andrew Nixon, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, enfatizó en un correo electrónico que los fondos federales aún pueden usarse para "servicios que salvan vidas" como la educación y la naloxona, reflejando un "compromiso para abordar la crisis de adicción y sobredosis que afecta a las comunidades en todo nuestro país".

Un futuro incierto

Yazel espera un camino difícil por delante en Indiana.

"Para ser muy franco", dijo, "tenemos una batalla cuesta arriba en la próxima sesión legislativa".

El CEO del Centro Damien, Alan Witchey, cuya organización dirige un programa de jeringas, dijo que él y un grupo de defensores crearon un sitio web con información y una forma de contactar a los legisladores. Se han reunido con funcionarios electos, y un senador estatal presentó un proyecto de ley para extender la fecha de expiración hasta 2036.

"Sin estos programas, habrá una herramienta menos para abordar las enfermedades del trastorno por uso de sustancias, hepatitis C y VIH", señaló Witchey. "Y eso podría llevarnos a un lugar muy peligroso. Hemos visto a dónde lleva esto".