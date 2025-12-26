Nissan March 2025 es el auto nuevo más barato en México

El Nissan March se convirtió en el auto nuevo más barato en México, luego de que Nissan aplicara una reducción de hasta casi 70 mil pesos en su precio, sin modificar equipamiento ni características mecánicas, de acuerdo con un reporte de Motorpasión México.

La versión de entrada March Sense, que hace algunos meses costaba 291,900 pesos, ahora se ofrece desde 224,900 pesos para el modelo 2025, en precios aplicables a compras mediante financiamiento.

En equipamiento, el March Sense conserva aire acondicionado, seis bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad, sistema de audio con Bluetooth, USB, alarma antirrobo y computadora de viaje. La versión Advance añade pantalla de 6.75 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay, monitor de presión de llantas, rines de aluminio de 15 pulgadas y faros de niebla.

Todas las versiones mantienen el motor 1.6 litros de 106 hp, con transmisión manual de cinco velocidades o automática de cuatro cambios. Con el ajuste, el rango de precios del March va de 224,900 a 281,900 pesos, colocándose por debajo de rivales como el Renault Kwid y el MG 3.

