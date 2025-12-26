Persisten bajas temperaturas por el frente frío 23: CEPC

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el frente frío número 23, que ingresó desde hace algunos días, continúa generando bajas temperaturas en el estado, así como probabilidad de lluvias y tormentas puntuales, principalmente por la mañana, en la zona Huasteca.

De acuerdo con el pronóstico climático, se mantienen temperaturas máximas de hasta 22 grados en la zona centro y 29 grados en la región Huasteca, mientras que las mínimas han descendido hasta los 6 grados en la zona centro y 7 grados en el Altiplano.

Ante la persistencia de estas condiciones, la dependencia exhortó a la población a reforzar medidas de prevención, en especial para proteger a niñas y niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra abrigarse adecuadamente utilizando varias capas de ropa, revisar que calentadores, estufas y chimeneas estén correctamente ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono, así como cubrir tuberías y medidores de agua para prevenir daños por congelamiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En materia de salud, Protección Civil recomendó mantenerse hidratado, consumir frutas ricas en vitamina C y evitar cambios bruscos de temperatura, a fin de reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.

La Coordinación Estatal de Protección Civil pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a la información oficial y reportar cualquier emergencia a los números de atención correspondientes.