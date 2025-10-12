Profeco y Renault llaman a revisión por fallos en vehículos Kwid

Ciudad de México, 12 oct (EFE).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México, junto con la marca automovilística Renault, emitieron este domingo un llamado a revisión para más de 33 mil vehículos modelo Kwid por fallos que pueden provocar un accidente.

El organismo precisó en un comunicado que el llamado es para 33,046 unidades del modelo Kwid años 2022 a 2024, con periodo de fabricación del 5 de mayo de 2021 al 12 de mayo de 2023.

La Profeco advirtió que "existe riesgo de ruptura o de grietas en la carcasa de montaje del eje trasero" de dichos vehículos, "al transitar por carreteras o caminos en mal estado, impacto de piedras o golpes constantes en esa zona".

Lo anterior, señaló la dependencia, podría provocar un accidente, pérdida de control o mal funcionamiento del vehículo.

Ante ello, Renault México revisará "las carcasas de montaje de los ejes traseros izquierdo y derecho, y en caso necesario, lo reforzará o reemplazará", apuntó la nota.

La Profeco señaló que la campaña para corregir los fallos se inició el pasado 15 de julio y su duración es indefinida.

Renault México informó que, hasta el 17 de julio, no tenía reportes de incidentes por el desperfecto en territorio mexicano.

La automotriz dijo que buscará, mediante correo electrónico, a los propietarios, quienes podrán consultar si su automóvil es parte del llamado en la página web de Renault.