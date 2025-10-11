El color del auto afecta la durabilidad de su pintura

La elección del color de un auto podría ser solo una decisión estética; sin embargo, si quieres tomar en cuenta a tu bolsillo, deberías pensar dos veces esa elección.

Y es que los expertos indican que hay colores de pintura que soportan de mejor manera las inclemencias del clima, tales como el sol, el granizo y la lluvia.

Hoy en Autopistas te explicamos por qué pasa esto, cuáles son los colores duraderos y qué hacer para aumentar la durabilidad de la pintura en la carrocería.

¿Por qué se desgasta la pintura del auto?

Por lo regular, al elegir el color de un auto no se toma en cuenta cómo reacciona su pintura ante las condiciones climáticas, pues recordemos que éstas pueden influir en su duración o desgaste.

Para entender por qué hay tonalidades que se desgastan más rápido que otras, primero es importante conocer el fenómeno que hay detrás.

Carglass, empresa especializada en la reparación y reemplazo de vidrios y parabrisas, explica en un artículo que el desgaste de la pintura se ve afectado por la absorción de los rayos UV.

Hay colores que reflejan la luz del sol, principalmente los claros. Cuando esto ocurre, el auto tiene una menor temperatura, así que la pintura sufre un desgaste menor.

Por otra parte, el taller especializado en pintura automotriz Certified First añade que los colores oscuros suelen absorber la luz del sol, lo que hace que duren menos.

Cuando son absorbidos, los rayos UV comienzan a deteriorar la capa superficial de la pintura, provocando decoloración, pérdida de brillo e incluso el desprendimiento de su capa protectora.

Los colores que mejor reflejan la luz solar son los claros como el blanco o beige, esto de acuerdo con el blog de la empresa especializada en derecho automotriz My Car Voice.

Además, son tonalidades que pueden mantener la temperatura más baja, por lo que los pasajeros pueden viajar en un ambiente fresco al interior del auto en días soleados y calurosos.

Certified First también recomienda los tonos grises, plateados y azul claro, ya que reflejan la luz en un buen porcentaje y ayudan a esconder bien los rayones y la suciedad.

En cambio, los colores oscuros pueden no ser una elección acertada. El negro, que suele absorber mucha luz solar, hace evidentes las marcas de polvo y desperfectos como los rayones.

Finalmente, el mismo artículo de Certified First señala que los autos con pinturas brillantes (por ejemplo, amarillo, rojo o anaranjado) pueden perder el brillo por el sol.

Si bien resultan tonos llamativos, en realidad pierden muy rápido sus propiedades: luminosidad, intensidad y calidez.

Recomendaciones adicionales

Como tip extra, los expertos recomiendan poner en práctica estas medidas para mantener la pintura del auto en buenas condiciones:

Aplicar cada 2 meses una capa de cera.

Cambiar la pintura por una con aditivos reflectantes o cerámicos.

Lavar el auto con regularidad.

Evitar exponer el auto a largos periodo bajo el sol o la intemperie.