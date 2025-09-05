¿Qué pasa si un auto eléctrico se inunda?

Las intensas lluvias recientes en México dejaron imágenes de vialidades cubiertas de agua y decenas de vehículos varados. Sin embargo, un video que circuló en redes sociales llamó la atención: un auto eléctrico logró avanzar con el agua hasta el parabrisas sin detenerse, a diferencia de los autos de combustión que quedaron inutilizados.

La escena abrió la pregunta: ¿qué hace diferentes a los autos eléctricos frente a las inundaciones?

Sistemas sellados y resistentes

De acuerdo con especialistas, los autos eléctricos cuentan con baterías y conexiones selladas herméticamente, lo que evita filtraciones de agua. Además, los fabricantes incorporan sistemas de aislamiento que impiden cortocircuitos, incluso bajo condiciones extremas.

Los componentes eléctricos de alta tensión están diseñados para soportar lluvia, charcos profundos e incluso inundaciones temporales, cumpliendo con normas internacionales de seguridad como el grado IP67, que certifica la resistencia al polvo y al agua.

Por qué los de combustión fallan

En los autos tradicionales, el riesgo principal está en el motor y el sistema de admisión de aire. Si entra agua en estas partes, el motor se daña de manera irreversible, además de que el sistema eléctrico carece de la protección reforzada que sí tienen los vehículos eléctricos.

Seguridad al recargar bajo la lluvia

Otra de las dudas comunes es si es seguro recargar un auto eléctrico durante tormentas o truenos. Las armadoras aseguran que los cargadores y conectores cuentan con sistemas de desconexión automática, lo que impide descargas eléctricas.

Aunque los autos eléctricos ofrecen mayor resistencia en escenarios de inundación, los especialistas advierten que no están diseñados para circular bajo el agua de forma prolongada, por lo que siempre se recomienda precaución.