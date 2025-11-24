Toyota llega a 200 mil híbridos vendidos en México

Toyota alcanzó un nuevo hito en el mercado mexicano al superar las 200 mil unidades híbridas eléctricas (HEV)comercializadas desde la llegada del Prius en 2010. La marca reafirma así su estrategia de electrificación, que hoy ya domina más de la mitad de su portafolio disponible en el país.

La apuesta tecnológica de Toyota tiene raíces profundas. Desde 1963, la marca japonesa trabaja en investigación orientada a disminuir emisiones contaminantes. A mediados de los años noventa presentó el primer prototipo del Prius, lanzado oficialmente en Japón en 1997 y posteriormente en otros mercados.

En México, la historia comenzó en 2010, con la llegada de la tercera generación del Prius, modelo que se convertiría en referente de los híbridos en el país. Desde entonces, Toyota ha ampliado su oferta hasta que más del 55% de sus modelosen México cuentan con variante híbrida.

Actualmente, los vehículos HEV de Toyota integran la quinta generación de su sistema híbrido, lo que ha impulsado su ritmo de ventas. En septiembre de 2024 la marca había alcanzado 150 mil unidades híbridas colocadas; en solo 14 meses sumó otras 50 mil, apoyada en un portafolio que hoy incluye 12 modelos híbridos, todos con frenado regenerativo y sistemas que combinan motor eléctrico y de combustión.

El modelo más reciente en incorporarse es el Yaris Sedán híbrido, completando así la oferta electrificada en todos sus sedanes: Yaris, Prius, Corolla y Camry.

Para la marca, las condiciones actuales de infraestructura en México hacen que los híbridos HEV sean, por ahora, la opción más viable frente a los eléctricos puros (EV). No obstante, Toyota no descarta sumar modelos híbridos enchufables (PHEV) a su alineación mexicana. Aunque no hay fechas confirmadas, la posibilidad se mantiene abierta para el corto o mediano plazo.