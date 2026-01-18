Abate EEUU a líder de Al Qaeda

WASHINGTON.- Estados Unidos lanzó una tercera ronda de ataques de represalia en Siria que resultó en la muerte de un líder afiliado a Al Qaeda, quien según funcionarios estaba directamente vinculado al miembro del Estado Islámico responsable de la emboscada del mes pasado que cobró la vida de dos soldados estadounidenses ya un intérprete civil estadounidense en el país

El Comando Central de Estados Unidos anunció que el ataque del viernes en el noroeste de Siria mató a Bilal Hasan al-Jasim, quien afirma era "un experimentado líder terrorista que planeó ataques y estaba directamente conectado" al ataque del 13 de diciembre que mató al sargento Edgar Brian Torres-Tovar, al sargento William Howard y al intérprete civil Ayad Mansoor Sakat.

"La muerte de un operativo terrorista vinculada a la muerte de tres estadounidenses demuestra nuestra determinación en ir detrás de los terroristas que atacan a nuestras fuerzas", afirmó el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central. "No hay lugar seguro para aquellos que realizan, planean o inspiran ataques contra ciudadanos estadounidenses y nuestros combatientes. Los encontraremos."

Se trata del más reciente ataque como parte de una operación más amplia de Estados Unidos contra los "maleantes de ISIS" que intentan reagruparse después de la expulsión del presidente sirio Bashar Assad hace un año.

El presidente estadounidense Donald Trump ha enfatizado que Siria combate junto a las tropas estadounidenses, mientras el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica amplía su cooperación con las fuerzas de seguridad como parte de una coalición contra el grupo militante. Añadió en ese momento que el mandatario sirio Ahmad al-Sharaa estaba "extremadamente enojado y perturbado por este ataque".

El Comando Central agregó que la operación de nombre "Hawkeye Strike", ha dejado como resultado que los Estados Unidos de Norteamérica y socios como Jordania y Siria apuntaron a más de 100 objetivos de infraestructura e instalaciones de armamento del Estado Islámico.