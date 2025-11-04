logo pulso
Abigail Spanberger se convierte en la primera gobernadora de Virginia

Los republicanos sufren derrota en elecciones de Virginia ante Abigail Spanberger, generando interrogantes sobre el futuro político del estado.

Por AP

Noviembre 04, 2025 08:52 p.m.
A
RICHMOND, Virginia, EE.UU. (AP) — La demócrata Abigail Spanberger ganó el martes la elección para gobernadora de Virginia, derrotando a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears y otorgando a los demócratas una victoria clave de cara a las elecciones de mitad de periodo de 2026. Se convertirá en la primera mujer en gobernar el estado.

La victoria de Spanberger cambiará el control partidista de la gubernatura cuando la excongresista remplace al gobernador republicano saliente Glenn Youngkin. Ganó con una campaña que enfatizaba los temas económicos, una estrategia que podría servir como modelo para otros demócratas en las elecciones del próximo año mientras intentan romper el control del presidente Donald Trump y los republicanos en Washington y ganar terreno en las legislaturas estatales.

Durante toda la campaña, Spanberger formuló cuidadosamente argumentos económicos contra las políticas de Trump, mientras gastaba sumas considerables en anuncios que vinculaban a Earle-Sears con el presidente. Hizo campaña en todo el estado, incluidas áreas con tendencia republicana. Sin embargo, también enfatizó su apoyo a los derechos al aborto en el último estado del viejo sur que no ha promulgado nuevas restricciones o prohibiciones sobre el procedimiento, y criticó al Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump, el cierre del gobierno de Estados Unidos y su impacto negativo en un estado con cientos de miles de empleados federales.

Ese enfoque ayudó a animar a los principales partidarios de los demócratas y también atrajo a los votantes indecisos que eligieron a Youngkin hace cuatro años.

Mientras tanto, los republicanos deben lidiar nuevamente con una derrota en un estado reñido.

Trump nunca hizo campaña para Earle-Sears, aunque le dio su tibio apoyo. Su alianza incómoda plantea preguntas sobre el candidato republicano ideal para elecciones generales disputadas y sobre cómo la volátil posición del presidente con los votantes podría afectar a los candidatos republicanos el próximo año. Las elecciones de mitad de periodo decidirán el control de las legislaturas estatales en docenas de estados y determinarán si los republicanos mantienen mayorías en Washington durante los últimos años de la presidencia de Trump.

