Abogados de Bolsonaro apelan sentencia de prisión por intento de golpe

RIO DE JANEIRO (AP) — Los abogados del expresidente brasileño Jair Bolsonaro presentaron una apelación para reducir su sentencia de prisión, luego que fue hallado culpable de intentar un golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022.

Los jueces en septiembre condenaron a Bolsonaro por intentar derrocar la democracia y lo sentenciaron a 27 años y tres meses de cárcel. Ha estado bajo arresto domiciliario desde agosto.

En un documento de 85 páginas enviado al Supremo Tribunal Federal el lunes y compartido con The Associated Press el martes, los abogados afirmaron que la condena y la sentencia implicaban "profundas injusticias".

Los abogados argumentaron que había "ambigüedades, omisiones, contradicciones y obfuscaciones" en la decisión del tribunal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Bolsonaro ha negado haber cometido irregularidades. Fue condenado por intentar un golpe tras perder las elecciones de 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en un complot que, según los fiscales, incluía planes para asesinar a Lula. Fue declarado culpable de otros cargos, incluyendo participar en una organización criminal armada e intento de abolir el Estado de Derecho democrático.

En su apelación, los abogados argumentan que Bolsonaro no debería ser condenado por organizar un golpe y por intentar abolir violentamente la democracia, basándose en que los dos cargos se superponen y, por lo tanto, las penas acumulativas son injustas.

También citaron al juez Luiz Fux, quien fue el único voto disidente en el panel de cinco jueces que condenó a Bolsonaro, y argumentaron que incluso si Bolsonaro hubiera intentado un golpe, él "interrumpió deliberadamente el curso de los eventos" y no lo llevó a cabo.

Los abogados presentaron mociones de aclaración, que buscan corregir un defecto en el razonamiento de una decisión en lugar de cambiarla.

João Pedro Padua, profesor de derecho en la Universidad Federal Fluminense, explicó que es muy poco probable que este tipo de apelación reduzca la sentencia de Bolsonaro.

Para presentar una apelación que podría modificar sustancialmente la decisión, el tribunal generalmente requiere al menos dos votos disidentes.

No hay límite en cuántas mociones de aclaración se pueden presentar, pero el tribunal puede considerar que presentaciones sucesivas son un intento de retrasar el fallo final.

Dicha estrategia es "arriesgada" para los abogados de Bolsonaro, ya que "podrían darle al Tribunal Supremo una excusa para declarar el fallo final de inmediato", dijo Padua.

Otros siete colaboradores cercanos fueron condenados junto a Bolsonaro, y todos ellos, aparte de Mauro Cid, quien firmó un acuerdo de culpabilidad, han presentado apelaciones, informó el tribunal en un comunicado el martes.

Los jueces decidirán sobre las apelaciones entre el 7 y el 14 de noviembre, agregó el tribunal.

Bolsonaro solo comenzará a cumplir su condena una vez que se agoten las apelaciones.

El juicio fue noticia a nivel mundial. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó un arancel del 50% sobre los bienes importados de Brasil en parte por el caso de Bolsonaro, que llamó una "caza de brujas".

Eso desencadenó un fuerte deterioro en las relaciones entre Estados Unidos y Brasil, que los expertos describieron como el punto más bajo en sus más de 200 años de historia.

Las relaciones han mejorado. Lula y Trump hablaron por teléfono y luego se reunieron el fin de semana pasado en Malasia en la cumbre de la ASEAN.