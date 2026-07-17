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Aborta Space X misión de su cohete Starship

El décimotercer lanzamiento fue detenido cuando se disponían a encender motores

Por EFE

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Aborta Space X misión de su cohete Starship
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      Washington.- El gigante aeroespecial Space X abortó este jueves la decimotercera misión de su cohete de gran tonelaje Starship, justo cuando se disponía a encender los motores del vehículo en la plataforma de lanzamiento.

      La compañía ha dicho desconocer -por el momento- por qué los sistemas informáticos ordenaron la detención del operativo de despegue cuando la cuenta atrás alcanzó cero en Starbase, la base de lanzamiento de Space X en la costa oriental de Texas (EE.UU.).

      El fundador y consejero delegado de la compañía, Elon Musk, se limitó a publicar un mensaje en X en el que afirmó que "algunos de los motores no arrancaron, lo que provocó la cancelación automática del lanzamiento", pero sin especificar el motivo del fallo.

      Una interrupción tan avanzada en la cuenta regresiva para el lanzamiento impide retomar el operativo y ha obligado a la empresa estadounidense a descargar el metano líquido y el oxígeno líquido que carga el cohete y a posponer su decimotercer lanzamiento de prueba.

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      Añadió que "se espera realizar el próximo intento de lanzamiento dentro de unos días".

      El despegue estaba previsto para las 18.45 hora local y debía ser el segundo de este año y también el segundo del tercer modelo del proyectil, que hizo su vuelo inaugural el pasado 22 de mayo.

      La compañía había asegurado que con esta misión buscaba afinar el rendimiento de esta tercera versión del cohete más potente jamás construido, especialmente en lo que se refiere a su propulsor Super Heavy, que constituye la primera de las dos fases del vehículo espacial.

      La NASA sigue muy de cerca el programa.

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