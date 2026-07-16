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Incendio en orfanato de Argelia deja 11 niños muertos y 19 heridos

Equipos de rescate evacuaron a niños con movilidad reducida y trasladaron heridos a hospital.

Por AP

Julio 16, 2026 07:09 p.m.
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Incendio en orfanato de Argelia deja 11 niños muertos y 19 heridos
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      ARGEL, Argelia (AP) — Un incendio en un orfanato cerca de la capital argelina dejó 11 niños muertos y otros 19 heridos el jueves, informaron las autoridades.

      Incendio en orfanato Argelia: detalles y consecuencias

      La agencia de Protección Civil de Argelia indicó que el incendio se registró alrededor de las 3:30 de la madrugada en la institución de cuidado infantil de dos plantas en Mohammedia, en los suburbios orientales de Argel.

      Las autoridades no han divulgado las edades de las víctimas y no reportaron fallecimientos ni lesiones entre adultos. Tampoco han revelado qué causó el incendio.

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      Los equipos de rescate evacuaron a salvo a cinco niños con movilidad reducida, y varios de los heridos fueron trasladados a un hospital especializado en quemaduras, señaló el teniente coronel Nassim Bernaoui, jefe de comunicaciones del Departamento de Protección Civil.

      Testimonios y reacciones oficiales

      Yassin Ibrize, que vive cerca del lugar, contó que oyó el alboroto cuando se desató el incendio y corrió para intentar salvar a los niños atrapados dentro.

      "Escuchamos gritos y voces que venían del orfanato en llamas, y luego vi que las llamas habían empezado a envolver el lugar y las niñas estaban dentro. Salí corriendo sin camiseta", relató Ibrize. "Hice todo lo que pude para salvar a la mayor cantidad de personas posible. Y gracias a Dios, salvé a tres niñas".

      Con el cuerpo cubierto de vendajes, explicó que sufrió lesiones en el hombro, la cabeza y la pelvis.

      Su hijo también intentó ayudar.

      "Cuando los gritos se intensificaron, fui el primero en salir", declaró Amir Ibrize, también visiblemente herido. "Encontré a un agente completamente desbordado y, cuando intenté subir, había demasiado humo. No pude pasar".

      Agentes de seguridad custodiaban la entrada del orfanato, bajo marcos de ventanas ennegrecidos y vacíos.

      El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, expresó sus condolencias a los afectados por el incendio, ocurrido en el Día Nacional del Niño en Argelia.

      "Con el corazón resignado a la voluntad de Alá, me enteré de la muerte de niños y de las lesiones sufridas por otros niños de Argelia tras el incendio que se declaró en una institución de cuidado infantil", manifestó Tebboune, que realiza una visita oficial a Berlín.

      Argelia ha experimentado una ola de calor que ha provocado casi mil incendios en los últimos días, según la agencia de Protección Civil.

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