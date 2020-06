Abrazo entre un policía blanco de Miami y una activista negra se hace viral

El momento en que una legendaria activista racial de Miami, Florida (EE.UU.) y un agente de policía local se abrazan en plena calle y delante de una manifestación por la muerte de George Floyd se ha vuelto viral gracias a un video dado a conocer como ejemplo de "conexión".



Renita Holmes, una activista de Miami desde la década de los 80 que años atrás denunció haber sido agredida por un oficial de policía, se detuvo este domingo sobre su motocicleta delante de una fila de policías que cuidaban el orden durante una manifestación.



La activista, una mujer negra de baja estatura, vestida de blanco y con una gorra blanca puesta con la visera hacia atrás, pidió a los agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) que tuvieran "paciencia".



"Tienen mamás ... agradezco su paciencia y su tolerancia", solicitó Holmes sentada en su moto también de color blanco.



Para su sorpresa, el capitán Roger Reyes rompió la línea avanzó hacia ella y le preguntó a Holmes si podía abrazarla.



Ambos se fundieron en un abrazo mientras la activista, que no sabía que Reyes había perdido recientemente a su madre, permanecía sentada en su "scooter".



"Te amo, hombre", le dijo Holmes al agente durante el abrazo.



El oficial, un robusto hombre de raza blanca, no sabía que Holmes es una antigua activista de derechos civiles vinculada al ayuntamiento de Miami, de acuerdo con el medio Local 10.



"Nos abrazamos y había una conexión allí. Fue especial", dijo Reyes, según recoge la misma fuente.



"Desearía poder abrazar a mi madre. Ella llenó el vacío ayer", comentó por su parte el oficial en referencia a Holmes.



Los agentes, de acuerdo con medios locales, se habían enfrentado a una multitud de manifestantes que querían marchar por una autopista de 7 kilómetros que conecta la carretera interestatal 95 con Miami Beach.



"Estaba bien que él también fuera humano", dijo Holmes este lunes. "Tuvimos una maravillosa oportunidad de demostrar que el amor gana", destacó.



Holmes dijo que todavía estaba obsesionada por las últimas palabras de Floyd hace una semana cuando el policía blanco de Minneapolis (Minnesota) Derek Chauvin, tenía la rodilla en el cuello del hombre.



"Mamá, no puedo respirar", fueron las palabras de Floyd.



La conexión de Reyes y Holmes se volvió viral cuando la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, reprodujo el video de Local 10 News durante una conferencia de prensa.



La autopsia del forense del Condado de Hennepin de los restos de Floyd determinó que su fallecimiento fue un homicidio.



Según el documento, hecho público este lunes por el diario The Washington Post, Floyd pereció de "paro cardiopulmonar que se complicó con el subyugamiento, limitación y compresión del cuello".



Esa autopsia se hizo pública después de que el examen médico ordenado por la familia de Floyd se difundiera este lunes y confirmara que falleció por "asfixia debido a una presión sostenida".