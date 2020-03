Abrazos frente a la OMS: así polemizan líderes americanos sobre el COVID-19

En un momento donde la ciudadanía reclama una política de altura y de dirigentes fuertes para enfrentarse a la pandemia del coronavirus, varios líderes en América han realizado declaraciones polémicas que confunden a la población y contradicen las recomendaciones de la OMS.



Los líderes de los dos países más poblados del continente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, han coincidido en sus declaraciones públicas en restar importancia a la enfermedad y han desafiado las medidas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Los casos de coronavirus fuera de China son ya más de 83.000, una cifra que por primera vez supera los registrados en el país donde se originó la pandemia (actualmente unos 81.000), según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



De acuerdo a la gráfica actualizada de la web oficial de la OMS, el total de casos globales asciende a cerca de 165.000, una cifra que muestra sin tapujos la gravedad del problema.



TRUMP EQUIPARÓ AL CORONAVIRUS CON LA GRIPE



La semana pasada el presidente Donald Trump quitó importancia al brote de coronavirus e incluso llegó a compararlo con una gripe común, cuando la cifra de muertos y de contagios no había alcanzado la magnitud de hoy.



"El año pasado, 37.000 estadounidenses murieron a causa de la gripe común. Tiene un promedio de entre 27.000 y 70.000 por año. Nada está cerrado, la vida y la economía continúan (...)", declaró.



Donald Trump dio negativo en una prueba para determinar si estaba infectado con el nuevo coronavirus después de haber estado en contacto con una delegación del Gobierno brasileño, en la que varias personas contrajeron la enfermedad.



Hace días también comentó que lleva "semanas" sin tocarse la cara como precaución ante el brote de coronavirus y que es algo que "echa de menos".



BOLSONARO DIJO QUE ES FICCIÓN



El líder de Brasil también se ha mostrado incrédulo frente al coronavirus y sus efectos en los mercados, incluyendo la bolsa de Sao Paulo.



"Algunos de la prensa lograron convertir una caída en el precio del petróleo en crisis. Entiendo que ... es mejor (para los titulares) caer un 30 % que subir un 30 %. Pero esto no es una crisis", dijo Bolsonaro.



De gira en Miami, el mandatario del gigante suramericano no se preocupó por el coronavirus al señalar que hay un elemento de "ficción o fantasía" sobre el brote.



Además, y en plena pandemia del coronavirus, el presidente brasileño ignoró la contención en eventos sociales recomendada por las autoridades sanitarias y participó este domingo en una marcha en favor de su Gobierno y contra el poder Legislativo y Judicial en Brasilia.



El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, defendió este lunes su decisión de participar en un acto de masas en medio de la pandemia de coronavirus y sostuvo que su obligación en estos momentos es "estar con el pueblo".



"Si el pueblo va a la puerta del Palacio (presidencial) yo tengo que estar junto al pueblo, tengo que demostrar que estoy con ellos", dijo el mandatario en una entrevista con la radio Bandeirantes.



Bolsonaro explicó así su asistencia a un acto organizado por sus seguidores este domingo, que fue parte de unas manifestaciones que se celebraron en casi todo el país en respaldo a su Gobierno.



Las protestas también fueron convocadas para presionar tanto al Congreso como al Poder Judicial, que en los últimos meses frenaron diversas iniciativas polémicas impulsadas por el Gobierno del líder de la ultraderecha, como la liberación de la venta de armas a la sociedad civil.



Bolsonaro, que la semana pasada estuvo bajo sospechas de haber contraído el coronavirus en una viaje a Miami, resultó negativo en los exámenes a que fue sometido y este domingo se abrazó a cientos de personas a las puertas del palacio presidencial.



Esa actitud fue condenada por decenas de líderes políticos del país y contrarió hasta las medidas de prevención promovidas por el propio Gobierno a través del Ministerio de Salud, que se sumó a las críticas por la convocatoria de manifestaciones.



"Me estoy sintiendo muy bien", aseguró Bolsonaro, quien confirmó además que este martes se someterá a un nuevo examen para descartar toda sospecha de coronavirus.



El gobernante aseguró que Brasil está "preparado" para la amenaza que representa el COVID-19, del cual se han registrado hasta ahora unos 200 casos en el país, sin ninguna muerte.

NO DEJA DE ABRAZAR



En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador siguió este domingo su gira por el sureño estado de Guerrero, en la costa del Pacífico, celebrando mítines y abrazándose con multitudes a pesar de la pandemia.



En su conferencia de prensa matutina del 4 de marzo, desdeñó las recomendaciones que había en otros países de limitar los contactos físicos para frenar los contagios. "Miren, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar (...) hay que abrazarse, no pasa nada", expresó desde el atril de Palacio Nacional.



Una postura similar tiene la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade), que preside la medallista olímpica de atletismo Ana Guevara, ya que consideró que el COVID-19 no es una emergencia y no hay que cancelar eventos.



"Coronavirus, COVID-19 no es una situación de emergencia. No hay necesidad de cancelar eventos, tampoco hay que hacer compras de pánico", escribió la institución en sus redes sociales, aunque después de numerosos mensajes de crítica retiró el comentario.



NICARAGUA DESPROTEGIDA



En Nicaragua también ha habido una actitud de negación frente al problema e incluso una de las primeras decisiones tomadas por el Gobierno fue el no establecimiento de una cuarentena para evitar la propagación del COVID-19.



"No hemos establecido, ni estableceremos, ningún tipo de cuarentena", reiteró la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo.



El uso de la mística revolucionaria por parte del Gobierno para ejecutar sus decisiones, también ha sido cuestionado, ya que esta implica disciplina, lealtad, y cero cuestionamientos, independientemente de las acciones.



Según la creencia sandinista, el COVID-19 no ha alcanzado Nicaragua "gracias a nuestro comandante (el presidente) Daniel" Ortega.



GUERRA BIOLÓGICA



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que "hay muchos análisis en el mundo que demuestran que el coronavirus puede ser una cepa creada para la guerra biológica contra China (...) y contra los pueblos del mundo".



Venezuela, aseveró, "cuenta afortunadamente" con un plan para enfrentar "este ataque".



No solo Venezuela, también en redes sociales se han multiplicado los bulos sobre la creación del COVID-19 para frenar el poder de China en todo el mundo.



Sin embargo, la ciencia no atiende a teorías conspiratorias y las recomendaciones de la OMS se han mostrado como la vía para detener la pandemia y evitar un contagio más rápido y más masivo.