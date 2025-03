Accidente de bús deja 16 muertos en Sudáfrica

JOHANNESBURGO.- Un autobús perdió el control y se volcó en una autopista el martes por la mañana cerca del aeropuerto internacional de Johannesburgo, causando la muerte de 16 personas, informó el Ministerio de Transporte.

El portavoz del ministerio, Collen Msibi, dijo que 12 personas murieron en el lugar y cuatro en un hospital.

Agregó que 11 pasajeros resultaron gravemente heridos y 24 tenían heridas de moderadas a serias.

“Al llegar encontramos pacientes tirados por toda la carretera”, informó William Ntladi, portavoz de la Oficina de Gestión de Emergencias del municipio de Ekurhuleni.

Entre las pertenencias podían verse bolsos, una lonchera y una botella de agua.

El accidente se produjo cerca del Aeropuerto Internacional O.R. Tambo de Johannesburgo. No se vio implicado ningún otro vehículo y las autoridades no han determinado todavía la causa.

El autobús transportaba a personas desde la localidad de Katlehong, al este de Johannesburgo, y estaba a poca distancia de salir de la autopista, según las autoridades.

“Estamos sin palabras. Esto es un desastre”, dijo Andile Mngwevu, un concejal local.