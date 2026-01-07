Acción militar en Groenlandia "es una opción"

Una acción militar en Groenlandia "siempre es una opción", aseguró la Casa Blanca el martes, incluso después de que varios gobiernos europeos se expresaron en contra de los comentarios del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de que Estados Unidos busque tomar el control de la isla más grande del mundo.

Desde su primer mandato, Donald Trump ha planteado la idea de comprar Groenlandia, la cual pertenece al reino de Dinamarca. Pero, después de las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela el fin de semana, el presidente ha renovado sus llamados para que el país tome el control de Groenlandia por cuestiones estratégicas.

"El presidente Trump ha sido muy claro en que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional de Estados Unidos, y es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado. "El presidente y su equipo están discutiendo una gama de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior, y desde luego, utilizar al ejército de Estados Unidos siempre es una opción a disposición del comandante en jefe".

Es algo de llamar la atención, tomando en cuenta que el enviado especial de Trump para Groenlandia, así como el sujeto de despacho de la Casa Blanca, Stephen Miller, habían dejado entrever anteriormente que probablemente no sería necesaria una acción militar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los comentarios de Leavitt se produjeron después de que los jefes de Estado de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido se sumaron a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en un comunicado en el que reafirman que Groenlandia, una isla rica en minerales, "pertenece a su pueblo".

El comunicado defiende la soberanía de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca y, por lo tanto, parte de la alianza militar de la OTAN.

"Groenlandia pertenece a su pueblo", decía el comunicado. "Le corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y sólo a ellos, decide sobre los asuntos que le conciernen a Dinamarca y Groenlandia".