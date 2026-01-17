Acuerdos y mediadores clave en el alto el fuego de Oriente Medio

andatario, fue un arquitecto clave del plan de alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre.

Jared Kushner

Kushner es el yerno de Trump, y durante mucho tiempo ha sido un asesor clave de política exterior del presidente. También fue una fuerza impulsora en los Acuerdos de Abraham, una serie de pactos diplomáticos entre Israel y países árabes durante el primer mandato del republicano. Kushner volvió a la Casa Blanca siendo un jugador importante en el nuevo acuerdo de alto el fuego.

Tony Blair

Blair, que fue primer ministro británico de 1997 a 2007, tiene décadas de experiencia en Oriente Medio. Impulsó la participación de Reino Unido en la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003, a pesar de una fuerte oposición pública. Más tarde, fue enviado para Oriente Medio del "Cuarteto" de mediadores de Oriente Medio: Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y las Naciones Unidas. La tarea comenzó con gran promesa, pero obtuvo pocos resultados en su búsqueda de promover la paz entre Israel y los palestinos.

Mayor General Jasper Jeffers

Jeffers ha sido nombrado comandante de la Fuerza de Estabilización Internacional, una fuerza multinacional en el terreno, destinada a hacer cumplir y garantizar el alto el fuego. Jeffers sirvió anteriormente como jefe del comando de operaciones especiales del ejército de Estados Unidos y supervisó la implementación del alto el fuego de 2024 entre Israel y Hezbollah.

Hakan Fidan

Fidan ha sido ministro de Relaciones Exteriores de Turquía desde 2023 y es cercano al presidente Recep Tayyip Erdogan. Aunque Turquía tiene una relación tensa con Israel, mantiene buenas relaciones con Hamás y podría desempeñar un papel importante en persuadir al grupo islámico para que ceda el poder y se desarme.

Ali Al-Thawadi

Ali Al-Thawadi es un diplomático qatarí que ha sido un mediador clave entre Israel y Hamás a lo largo de la guerra.

General Hassan Rashad

Rashad es el director de la agencia de inteligencia de Egipto, país que limita con Israel y con Gaza y, al igual que Qatar, ha sido un mediador clave a lo largo de la guerra.

Reem Al-Hashimy

Al-Hashimy es ministra de gabinete de Emiratos Árabes Unidos. El rico país del Golfo tiene fuertes lazos con Israel y se espera que desempeñe un papel importante en el proceso de reconstrucción de Gaza.

Ajay Banga

Banga es el presidente del Banco Mundial. Nacido en India, ha ocupado posiciones prestigiosas en el mundo corporativo desde que se mudó a Estados Unidos a principios de la década de 2000, como la dirección de Mastercard y su labor como director de Exor y Temasek, grandes compañías de inversión.

Marc Rowan

Rowan es cofundador, director ejecutivo y presidente de Apollo Global Management, una firma de gestión de activos de Estados Unidos. El empresario multimillonario también es filántropo y ha apoyado proyectos en Israel, la comunidad judía de Estados Unidos y la Universidad de Pensilvania, donde él y Trump estudiaron.

Sigrid Kaag

Kaag, ex viceprimera ministra de Holanda, ha servido como coordinadora de las Naciones Unidas para la ayuda humanitaria a Gaza desde que estalló la guerra a finales de 2023.

Robert Gabriel

Gabriel sirvió como asesor de políticas en la primera campaña presidencial de Trump y actualmente es asesor adjunto de seguridad nacional.

Yakir Gabay

Gabay es un multimillonario israelí e importante accionista de Aroundtown SA, un grupo inmobiliario global. Anteriormente fue director ejecutivo de Leumi, el banco más grande de Israel. La presencia de Gabay da a Israel un representante no oficial en el consejo ejecutivo.

Nickolay Mladenov

Mladenov, un político búlgaro y ex enviado de la ONU para Oriente Medio, servirá como el "alto representante" para Gaza. Actuará como el enlace en el terreno entre la Junta de paz y el comité tecnocrático palestino.

Ali Shaath

Shaath fue nombrado jefe del nuevo comité palestino que administra los asuntos diarios de Gaza. Shaath, ingeniero de profesión, nació en Gaza y sirvió anteriormente como viceministro de transporte de la Autoridad Palestina, reconocida internacionalmente en Cisjordania.