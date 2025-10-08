Acusan a Jonathan Rinderknecht de iniciar incendio en Pacific Palisades

LOS ÁNGELES (AP) — Las autoridades en California acusaron a un hombre de 29 años de iniciar el incendio más destructivo en la historia de Los Ángeles que destruyó gran parte del adinerado vecindario de Pacific Palisades.

Jonathan Rinderknecht está acusado de encender el fuego el Día de Año Nuevo que fue inicialmente extinguido por los equipos de bomberos, pero que continuó ardiendo bajo tierra antes de reavivarse durante fuertes vientos, manifestó el fiscal federal interino Bill Essayli durante una conferencia de prensa.

Rinderknecht fue arrestado en Florida el martes y debe comparecer en la corte el miércoles. Enfrenta cargos que incluyen destrucción maliciosa por medio de un incendio. Aisha Nash, la defensora pública federal asignada para representar a Rinderknecht, no ha respondido a las solicitudes de comentarios de Associated Press.

Rinderknecht huyó de la escena del incendio original, pero regresó al mismo sendero para verlo arder, expresó Essayli.

"Se fue tan pronto vio que los camiones de bomberos se dirigían al lugar. Dio la vuelta y regresó. Y tomó algunos videos y los vio combatir el incendio", afirmó Essayli.

Rinderknecht también realizó varias llamadas al 911 para reportar el incendio, según una denuncia penal.

Durante una entrevista el 24 de enero, Rinderknecht le dijo a los investigadores dónde comenzó el incendio, información que aún no era pública y que no habría sabido si no lo hubiera presenciado, establece la denuncia.

Mintió sobre su ubicación, afirmando que estaba cerca de la base del sendero, comentó Essayli.

El sospechoso estaba visiblemente nervioso durante esa entrevista, según la denuncia. Sus esfuerzos por llamar al 911 y su pregunta a ChatGPT sobre si un cigarrillo podía provocar un incendio indican que "quería preservar evidencia de sí mismo tratando de ayudar en la supresión del incendio y quería crear evidencia sobre una explicación más inocente para la causa del incendio", dice la denuncia.

Los investigadores determinaron que el incendio fue intencionalmente provocado, probablemente con un encendedor llevado a vegetación o papel, según la denuncia penal. Excluyeron otras posibilidades, incluyendo fuegos artificiales, rayos o cables eléctricos. Las autoridades también investigaron si un cigarrillo pudo haber causado el incendio, pero concluyeron que no fue la causa, según la denuncia.

Los investigadores encontraron un encendedor "tipo barbacoa" dentro de la guantera del coche de Rinderknecht el 24 de enero. Parecía ser el mismo encendedor que estaba en su apartamento el 31 de diciembre, basado en una foto en su teléfono. Rinderknecht admitió haber llevado un encendedor con él cuando subió la colina.

El incendio mató a 12 personas y destruyó más de 6.000 hogares y edificios en Pacific Palisades, un adinerado vecindario costero de Los Ángeles. El fuego arrasó vecindarios en las colinas, destruyendo mansiones con vistas espectaculares del océano y del centro de Los Ángeles.

Los investigadores aún no han determinado la causa de un segundo incendio llamado Eaton Fire, que estalló el mismo día en la comunidad de Altadena y mató a 18 personas.

Ambos incendios ardieron durante días, reduciendo manzana tras manzana de vecindarios enteros a escombros grises y negros.

Una revisión externa publicada en septiembre encontró que la falta de recursos y políticas obsoletas para enviar alertas de emergencia llevaron a advertencias de evacuación retrasadas.

El informe encargado por los supervisores del condado de Los Ángeles estableció que una serie de fallas, incluyendo "políticas obsoletas, prácticas inconsistentes y vulnerabilidades en las comunicaciones", obstaculizaron la respuesta del condado.