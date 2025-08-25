logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Fotogalería

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Acusan en Alemania a estadounidense de ofrecer información militar delicada de EEUU a China

Un estadounidense es acusado en Alemania de ofrecer información militar delicada a China, ¿qué implicaciones tiene este caso de espionaje internacional?

Por AP

Agosto 25, 2025 04:43 p.m.
A
Acusan en Alemania a estadounidense de ofrecer información militar delicada de EEUU a China

BERLÍN (AP) — Un estadounidense que trabajaba en una instalación militar de Estados Unidos en Alemania y que supuestamente ofreció suministrar información delicada a China ha sido acusado de cargos de espionaje, informaron el lunes los fiscales alemanes.

El sospechoso, identificado sólo como Martin D. de acuerdo con las normas de privacidad alemanas, fue arrestado en Fráncfort a principios de noviembre. En una acusación enviada al tribunal estatal en Coblenza a principios de este mes, se le acusa de haber declarado su disposición a participar en espionaje para un servicio de inteligencia extranjero, afirmaron los fiscales federales.

El hombre trabajó entre 2017 y principios de 2023 para un contratista civil del Departamento de Defensa de Estados Unidos y trabajó en una instalación militar estadounidense no identificada en Alemania desde al menos 2020, detallaron los fiscales en un comunicado.

Se le acusa de haber contactado repetidamente a las autoridades chinas en el verano de 2024 y de ofrecer proporcionar información militar sensible de Estados Unidos para la inteligencia china.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Medios noticiosos alemanes han publicado que el sospechoso aparentemente no logró transferir ningún dato a las autoridades chinas antes de su arresto.

El tribunal en Coblenza ahora tendrá que decidir si envía el caso a juicio y, de ser así, cuándo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Acusan en Alemania a estadounidense de ofrecer información militar delicada de EEUU a China
Acusan en Alemania a estadounidense de ofrecer información militar delicada de EEUU a China

Acusan en Alemania a estadounidense de ofrecer información militar delicada de EEUU a China

SLP

AP

Un estadounidense es acusado en Alemania de ofrecer información militar delicada a China, ¿qué implicaciones tiene este caso de espionaje internacional?

India advierte a Pakistán sobre amenaza de inundaciones
India advierte a Pakistán sobre amenaza de inundaciones

India advierte a Pakistán sobre amenaza de inundaciones

SLP

AP

India advierte a Pakistán sobre amenaza de inundaciones tras intensas lluvias monzónicas. Primer contacto oficial en meses entre los dos países.

El Mayo se declara culpable en EU; admite sobornos en México
El Mayo se declara culpable en EU; admite sobornos en México

"El Mayo" se declara culpable en EU; admite sobornos en México

SLP

AP

"Reconozco el enorme daño que las drogas ilegales le han causado a personas en Estados Unidos, México y otras partes", dijo

Veteranos de guerra ucranianos superan heridas y cruzan a nado el estrecho del Bósforo
Veteranos de guerra ucranianos superan heridas y cruzan a nado el estrecho del Bósforo

Veteranos de guerra ucranianos superan heridas y cruzan a nado el estrecho del Bósforo

SLP

AP

Veteranos de guerra de Ucrania demuestran su valentía al nadar el estrecho del Bósforo para recaudar fondos