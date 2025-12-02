Afgano acusado de tiroteo se declara inocente

WASHINGTON (AP) — Un hombre acusado de disparar contra dos elementos de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca se declaró inocente el martes de los cargos de asalto y asesinato en primer grado.

Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que fue herido de bala, hizo su primera comparecencia ante el tribunal por video desde el hospital donde se encuentra internado.

Su abogado presentó una declaración de inocencia en su nombre por los cargos derivados del tiroteo del 26 de noviembre donde murió a la especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, e hirió al sargento Andrew Wolfe, de 24 años.

Beckstrom y Wolfe fueron desplegados con la Guardia Nacional de Virginia Occidental por orden de Trump para reforzar la seguridad en la capital de la nación. El operativo tiene inundado la ciudad con agentes federales y militares desde agosto.

La oficina de la fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, acusó a Lakanwal de asesinato y dos cargos de asalto con intención de matar estando armado.

Las autoridades investigan el móvil del atentado que describen como emboscada.