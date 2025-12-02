Todavía sin definirse, elecciones en Honduras

Tegucigalpa, Hon.- Según los resultados preliminares y parciales del lunes, con el 57,03% de las mesas escrutadas, “Tito” Asfura contaba con el 39,91% de los votos escrutados, mientras que Nasralla le seguía con el 39,89%. Rixi Moncada , de LIBRE, estaba en tercer lugar con el 19,16%. La diferencia entre Asfura y Nasralla era de apenas 515 votos, según esos resultados.

“Ante este empate técnico, debemos guardar calma, tener paciencia y esperar que como CNE terminemos de contabilizar actas (...)”, indicó el lunes la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, en la red social X.

Señaló que el TREP (Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares) ha finalizado, aunque no quedó claro cómo va a seguir el conteo, ni cuándo finalizará. La ley electoral establece que una vez finalizada la votación, el CNE tiene un máximo de 30 días para realizar la declaratoria oficial de los comicios.

Tanto Asfura como Nasralla dijeron el domingo por la noche que aún era pronto y evitaron reclamar la victoria. Tras momentos de emoción inicial en las sedes de campaña de los dos partidos, las calles de la capital permanecían en general tranquilas mientras sigue el conteo.

