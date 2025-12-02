Corrupción, tras tragedia en HK

Hong Kong.- La malla protectora que cubría los andamios usados en las renovaciones de una de las torres de apartamentos que se incendiaron no cumplía con los códigos de seguridad contra el fuego, reveló el lunes una investigación de las autoridades de Hong Kong sobre el incendio de la semana pasada que dejó al menos 151 muertos.

El incendio del miércoles, que no se extinguió por completo hasta el viernes, comenzó en la malla de nivel inferior que cubría los andamios de bambú que rodeaban un edificio en el complejo de gran altura Wang Fuk Court. Luego se propagó hacia el interior cuando los paneles de espuma colocados sobre las ventanas se incendiaron y rompieron el vidrio. Los vientos llevaron el fuego de edificio en edificio, todos cubiertos con andamios y malla, hasta que siete de los ocho estaban en llamas.

Las pruebas iniciales de la malla mostraron que cumplieron con los estándares, pero posteriormente los investigadores recolectaron 20 muestras de todas las áreas, incluidas las plantas superiores, y encontraron que siete no cumplieron con las normas, lo que sugiere que los contratistas escatimaron para obtener mayores ganancias, dijo Eric Chan, secretario jefe de Hong Kong.

“Sólo querían ganar dinero a expensas de las vidas de las personas”, dijeron a los periodistas.

Los residentes se habían quejado durante casi un año sobre la malla que cubría los andamios, reveló el Departamento de Trabajo de Hong Kong. Confirmó que los funcionarios habían realizado 16 inspecciones del proyecto de renovación desde julio de 2024 y habían advertido a los contratistas varias veces por escrito que debían cumplir con los requisitos de seguridad contra incendios. La última inspección fue apenas una semana antes del incendio.

Las autoridades anticorrupción de Hong Kong y la policía han arrestado a 14 personas, incluidos los directores y un consultor de ingeniería de una empresa de construcción, según Chris Tang, secretario de Seguridad.

Unas 4.600 personas vivían en el complejo Wang Fuk Court en el suburbio de Tai Po.

El lunes se recuperaron otros ocho cuerpos, incluidos tres que los bomberos encontraron anteriormente pero no pudieron recuperar. Decenas de personas siguen desaparecidas, pero algunas probablemente están entre los 39 cuerpos aún no identificados, dijo Chris Tang.

“Tendremos que esperar hasta que pasemos por los siete bloques antes de poder hacer un informe final”, añadió.