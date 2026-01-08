Agentes del ICE justifican disparos en incidente en Portland

Washington, 8 ene (EFE).- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. aseguró a la cadena televisiva Fox este jueves que las dos personas heridas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) son de nacionalidad venezolana y justificaron el suceso como "un acto de defensa propia".

De acuerdo con las declaraciones del DHS a Fox, los agentes detuvieron un vehículo en Portland, Oregón, donde supuestamente conducía un inmigrante venezolano que estaría relacionado con una red criminal y que al ser identificado intentó darse a la fuga.

Las autoridades federales justifican que los agentes dispararon porque el conductor habría intentado atropellaros.

El Departamento de Policía de Portland notificó sobre el suceso y confirmó que agentes de ICE estaban involucrados en el hecho que se encuentra bajo investigación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las dos personas heridas fueron trasladadas a un hospital de la localidad y se desconoce su estado de salud y su identidad.

Este nuevo incidente armado que involucra al ICE sucedió 24 horas después de que uno de sus agentes matara a tiros a Renee Good, una mujer estadounidense de 37 años, en Mineápolis, Minnesota, provocando protestas masivas sobre la ofensiva de los agentes federales de inmigración en distintas localidades del país.

Portland ha sido una de las ciudades, gobernadas por demócratas, en las que el presidente, Donald Trump, ordenó desde mediados de 2025, el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y de otras agencias federales bajo la justificación de combatir el crimen pero se han enfocado, principalmente, en redadas contra migrantes.