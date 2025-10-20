Agentes federales testifican sobre redadas migratorias en Chicago

CHICAGO (AP) — Muchos agentes federales asignados a las redadas migratorias en el área de Chicago cuentan con cámaras corporales, pero el Congreso tendría que asignar más fondos para expandir su uso, testificaron funcionarios el lunes durante una audiencia sobre las tácticas que se han empleado durante la ofensiva del gobierno del presidente Donald Trump, la cual ha dejado como resultado más de 1.000 arrestos.

La jueza federal Sara Ellis ordenó la semana pasada que los agentes uniformados usen cámaras, siempre que estén disponibles, y las enciendan cuando realicen arrestos, cacheos y registros de edificios o cuando sean desplegados para control de protestas. Ellis realizó una audiencia el lunes en la que interrogó a un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) y a un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) sobre la operación y las quejas de que los agentes utilizan tácticas cada vez más combativas.

Kyle Harvick, subcomandante de incidentes de la CBP, dijo que los agentes de la Patrulla Fronteriza que forman parte de la Operación Midway Blitz tienen cámaras. Aseguró que hay 201 agentes en el área de Chicago.

Pero Shawn Byers, subdirector de la oficina de campo del ICE, señaló que se necesitarían más fondos del Congreso para expandir el uso de cámaras más allá de dos de las oficinas de campo de la agencia. Afirmó que los agentes del ICE que trabajan en un edificio en el suburbio de Broadview —por el que pasan los inmigrantes antes de ser enviados a detención en otros lugares— no han usado cámaras. El lugar, a las afueras de Chicago, ha sido escenario de protestas que por momentos se tornan tumultuosas.

Byers también explicó que, si bien hay cámaras de vigilancia fuera de la instalación del ICE, estas graban sobre imágenes anteriores cada 28 días. Ellis expresó sorpresa cuando Byers recalcó que eso significaba que se habían perdido las imágenes previas al 18 de septiembre. La instalación de Broadview se convirtió en foco de atención para los manifestantes después de que la Operación Midway Blitz comenzó a principios de septiembre.

"Se necesita preservar todo eso", aseguró Ellis.

Cerca del final de la audiencia, Ellis dijo que permitiría a los abogados interrogar a más funcionarios federales, incluido Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza que está al frente de las operaciones de la CBP en Chicago y miembro fundamental en las restricciones migratorias en Los Ángeles.

La audiencia fue la última prueba en una demanda presentada por organizaciones de noticias y grupos comunitarios que presencian protestas y arrestos en el área de Chicago. Ellis declaró a principios de este mes que los agentes deben llevar insignias, y les prohibió usar ciertas técnicas de control de disturbios contra manifestantes pacíficos y periodistas.

Luego, el jueves pasado, se expresó "un poco sorprendida" de ver imágenes de televisión de enfrentamientos callejeros en los que los agentes usaron gas lacrimógeno y otras tácticas.

Harvick defendió el uso de gas lacrimógeno contra manifestantes en un vecindario de Chicago el 12 de octubre, diciendo que los residentes "no permitían que los agentes abandonaran la escena".

"Cuanto más tiempo nos quedamos en una escena y llegan sujetos, la situación se vuelve cada vez más peligrosa", indicó Harvick. "Y eso es una preocupación de seguridad, no solo para mis compañeros agentes de la Patrulla Fronteriza, sino también para el detenido y otras personas que salen a ver qué está pasando".

Los medios de comunicación y los grupos comunitarios presentaron cinco páginas de temas propuestos para la audiencia. Cubrieron una variedad de asuntos, desde el número de agentes en el área de Chicago hasta preguntas sobre entrenamiento, tácticas y justificación para redadas de inmigración generalizadas. No está claro qué temas permitirá la jueza.

El gobierno ha reaccionado con desagrado ante cualquier sugerencia de irregularidades.

"El contexto completo es que los agentes en Chicago han sido, y continúan siendo, atacados, heridos e impedidos de hacer cumplir la ley federal", señaló el abogado del Departamento de Justicia Samuel Holt en un documento judicial el viernes.

Por separado, a la administración del presidente Donald Trump se le ha prohibido desplegar a la Guardia Nacional para asistir a los agentes de inmigración en Illinois. Esa orden expira el jueves a menos que se extienda. La administración también ha solicitado a la Corte Suprema que permita el despliegue.