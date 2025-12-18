logo pulso
Agresor de tiroteo, acusado de 15 cargos

Por AP

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Agresor de tiroteo, acusado de 15 cargos

SYDNEY.- Un presunto agresor de la masacre de la playa Bondi en Sydney fue acusado de 59 delitos, incluidos 15 cargos de asesinato, el miércoles, mientras cientos de dolientes se reunían en Sydney para comenzar los funerales de las víctimas del atentado. 

 Dos tiradores masacraron a 15 personas el domingo en un tiroteo antisemita dirigido a judíos que celebraban la Hanukka en la playa Bondi, y más de 20 personas seguían hospitalizadas. Todas las víctimas identificadas hasta ahora eran judías.

A medida que se desarrollan las investigaciones del lamentable suceso, Australia atraviesa una reflexión social y política sobre el antisemitismo, el control de armas y si las protecciones policiales para los judíos en eventos como el del domingo eran suficientes para las amenazas que enfrentaban.

Sospechoso acusado en el hospital

Naveed Akram, el presunto tirador de 24 años, fue acusado el miércoles después de despertar de un coma en un hospital de Sydney, donde ha estado desde que la policía les disparó a él ya su padre en Bondi. Su padre de 50 años, Sajid Akram, murió en el lugar.

Los cargos incluyen un cargo de asesinato por cada víctima que murió y un cargo de cometer un acto terrorista, dijo la policía.

