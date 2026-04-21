Agricultores del noreste EEUU adelantan cosechas por cambios climáticos

BRIDPORT, Vermont, EE.UU. (AP) — Un cambio brusco de clima cálido a frío en todo el noreste de Estados Unidos está frustrando a algunos agricultores de flores y frutas, que han tenido que cosechar mucho antes de lo previsto por temor a perder por completo parte de sus cultivos.

Las noches con heladas no son inusuales en esta época del año. En toda la región, la fecha promedio de la última helada va desde mediados de abril hasta principios de junio, según el Centro Regional del Clima del Noreste de la Universidad de Cornell. Pero la primera mitad de abril fue inusualmente cálida en gran parte de la región y eso, sumado a la rápida caída de la temperatura, podría causar algunos problemas.

Boston vio cómo las temperaturas superaban los 26 grados Celsius (70 Fahrenheit) la semana pasada, y ciudades como Nueva York, Filadelfia y Washington, D.C. alcanzaron temperaturas de 32 °C (90 °F), según el Servicio Meteorológico Nacional. Para el fin de semana, las temperaturas en toda la región bajaron a 10 °C (50 °F), y algunas zonas de Nueva Inglaterra registraron chubascos de nieve.

Y el frío continuó esta semana: el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de helada para la noche del lunes y la mañana del martes en partes de Ohio, Pensilvania, Virginia, Maryland y Carolina del Norte.

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En Ohio, el clima cálido hizo que los durazneros y manzanos empezaran a brotar temprano en Apple Hill Orchards, que incluye unos 80 acres (32 hectáreas) en Mansfield y 110 acres (45 hectáreas) en Fredericktown. Pero luego la temperatura cayó a -5 °C (20 °F), arruinando una variedad de durazno, indicó la propietaria Anne Joudrey.

"La agricultura es la agricultura, y nunca sabes qué te va a tocar, pero tuvimos una floración bastante buena, así que esperábamos una cosecha bastante buena", comentó Joudrey.

Las manzanas iban bien, señaló, y ayuda que los árboles estén plantados en terreno elevado, de modo que el aire frío se escurre hacia abajo.

"Deberíamos salir bastante bien, ojalá", expresó. "Pero nunca se sabe".

En Vermont, el cambio de temperatura afectó las operaciones de Understory Farm en Bridport, que cultiva flores de corte. Los tulipanes que se suponía que estarían listos para el Día de la Madre a mediados de mayo ya han florecido en los invernaderos de la granja, explicó el propietario Gregory Witscher.

"Eso solo significa que tenemos que cosecharlos todos al mismo tiempo", indicó Witscher. "Tenemos que cosecharlos y almacenarlos con los bulbos en cajas dentro de una cámara frigorífica por más tiempo".

Witscher cultiva unas 50 variedades de flores para mercados mayoristas. Las fluctuaciones del clima exigen flexibilidad, afirmó, y se ha vuelto más común que las pequeñas granjas de hortalizas y flores tengan cubiertas para hileras o calefactores para proteger las plantas del frío, o mallas de sombreo para el calor extremo.

"Con el clima caluroso y luego el clima frío, creo que es intenso y hace que las cosas sean difíciles", manifestó. "Cuanto más tiempo hago esto, más quiero tener la mayor cantidad de opciones posible y contar con muchas herramientas y recursos disponibles para ser extremadamente ágil".