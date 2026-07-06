Aguaceros provocan 5 muertos en China

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Beijing, China.- Fuertes lluvias provocaron cinco muertes en el norte de China, mientras una tormenta tropical derribaba árboles y sumergía autos en el sur del país, informó la prensa estatal.

Dos aldeanos murieron en una inundación repentina en una zona montañosa el sábado por la noche en la parte oriental de la región china de Mongolia Interior, informó la agencia oficial de noticias Xinhua. Una persona se ahogó mientras pastoreaba ganado y la otra cayó al agua mientras conducía un rebaño para alejarlo, según el reporte.

Otras tres personas murieron el mismo día en la ciudad de Fushun, en la vecina provincia de Liaoning, a unos 390 kilómetros al sureste, indicó Xinhua. No se ofrecieron detalles sobre cómo murieron.

Una intensa tormenta de lluvia azotó Fushun durante varias horas a primera hora del sábado, con precipitaciones de hasta 32.9 centímetros en una zona, de acuerdo con informes de medios estatales. Un video publicado en internet mostraba calles convertidas en lagos. Unos 3,600 residentes fueron reubicados en zonas más seguras.

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En el sur de China, la tormenta tropical Maysak se dirigió el domingo hacia el norte, a la región de Guangxi, después de tocar tierra la noche anterior con vientos de 101 kilómetros por hora en la provincia vietnamita de Quang Ninh, en el vecino Vietnam. Se debilitó de tormenta tropical severa a tormenta tropical a medida que avanzaba hacia el interior.

En Vietnam, la tormenta derribó árboles y arrancó cubiertas metálicas de edificios en la localidad de Mong Cai el sábado por la noche, informó la prensa estatal vietnamita. Se utilizaron motosierras y maquinaria pesada para retirar escombros y reabrir carreteras después de que amainaran los vientos.