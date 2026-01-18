Al menos 18 muertos por incendios forestales en Chile

MONTEVIDEO (AP) — Al menos 18 personas fallecieron a causa de voraces incendios forestales que alcanzaron viviendas y vehículos de la región centro-sur de Chile, ante lo cual el presidente Gabriel Boric decretó el estado de catástrofe y ordenó disponer de todos los recursos necesarios para atender la emergencia.

Boric se dirigió el domingo a la ciudad de Concepción, donde ofreció una rueda de prensa en la que confirmó que hay 18 muertos. Indicó también que 300 casas y 50 establecimientos rurales han resultado afectados, aunque estimó que la cantidad de viviendas quemadas superará el millar.

Además decretó un toque de queda para las zonas afectadas en la región de Biobío para la noche del domingo y la madrugada del lunes.

"Tenemos un número confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza desgraciadamente que ese número va a aumentar", lamentó el jefe de Estado, al tiempo que envió sus condolencias a quienes han perdido seres queridos.

"Si es necesario restringir libertades para enfrentar los incendios y sus consecuencias lo vamos a hacer", enfatizó el mandatario, que también pidió solidaridad a la ciudadanía para mantener el orden público.

Asimismo, instruyó al canciller Alberto Van Klaveren a gestionar la ayuda internacional que pueda llegar. "Contamos con la solidaridad de otros países para poder enfrentar estos momentos con pleno amor", manifestó.

Por otro lado, le ordenó al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, brindar todas las facilidades presupuestarias para enfrentar la emergencia, y a la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, que garantice la provisión de alimentos y enseres a los albergues de refugiados, que estimó en 800 personas.

Aseguró que quienes estén involucrados en robos, desmanes u otras alteraciones del orden público, y quienes prendan fuego "de manera intencional o por dolo eventual, por descuido, van a ser perseguidos y sancionados".

"El Estado tiene todos sus recursos desplegados para combatir el incendio, para encontrar a sus responsables, para ayudar a las víctimas y para prevenir que esto se siga propagando", declaró.

Boric también solicitó a la población que responda en forma rápida a las alertas y no ponga en riesgo su vida, e instó a obedecer a los rescatistas.

Por último, anunció que se comunicó con el presidente electo José Antonio Kast y adelantó que el lunes trabajarán juntos en la coordinación de las tareas de combate al fuego y asistencia a las víctimas.

Las llamas, en tanto, acechan la cárcel El Manzano, de Concepcion, por lo que las autoridades analizaban una posible evacuación de los reclusos y el personal.

Rodrigo Vera, alcalde de la comuna de Penco, informó sobre robos y saqueos en la zona, y cuestionó la demora en la ayuda del gobierno federal. Advirtió que los albergues están abarrotados y sin alimentos.

El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, advirtió que los decesos "podrían ser muchos más", dado que las llamas sorprendieron a los pobladores dentro de sus viviendas, sin que tuvieran tiempo para refugiarse.

Existen una veintena de incendios en curso, de los cuales 12 arden en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros (311 millas) de Santiago. Los bomberos trabajan para apagar las llamas, que ya han consumido numerosas casas en una zona muy boscosa.

Las tareas de combate fueron perjudicadas por los intensos vientos y la imposibilidad de que aeronaves ingresen, debido las enormes volutas de humo que liberan material particulado y otros contaminantes.

Víctor Burboa y Juan Lagos residen en Punta de Parra, en la comuna de Tomé, en la región de Biobío. Ambos le contaron a The Associated Press que el fuego lo quemó todo, incluida la iglesia y una escuela que sólo llevaba un año en funcionamiento.

"Habíamos sufrido incendios, pero nunca llegaban acá" (al poblado), relataron los damnificados, que decidieron irse apenas escucharon las alertas.

La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, calculó en 20.000 las personas evacuadas, en una zona con una población de 60.000 habitantes.

El organismo emitió mensajes para abandonar completamente otros nueve sectores, la mayoría en la comuna de Penco, que permanece con sus tres accesos cerrados. En la otra comuna más afectada, Lirquén, debió ser evacuado el hospital debido al avance de las llamas.

Toda la provincia de Concepción —una de las tres que integran la región del Biobío-- permanece en alerta roja por los incendios, que obligaron a suspender el partido amistoso que debían jugar allí Universidad de Chile y Racing Club de Argentina, informaron los organizadores.

Hace casi un año, la zona centro-sur de Chile también fue afectada por varios incendios. En la región de Valparaíso el siniestro duró cinco días y causó 131 fallecidos, en lo que fue considerada la peor tragedia en el país desde el terremoto del 27 de febrero de 2010.